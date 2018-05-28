Hocaların hocası hayatını kaybetti
TÜRKİYE’nin en eski ekonomi profesörü Prof. Dr. Zeyyat Hatipoğlu hayatını kaybetti.
1925 yılında Trabzon’da doğan, ilk ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 1946 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden lisans diplomasını alan Hatipoğlu, 1950 yılında iktisat doktorluğu unvanına hak kazandı.
Mesleğine asistan olarak İTÜ’de başlayan Hatipoğlu, 1952 yılında doçent ve 1962 yılında profesör oldu.
1954-1955 yıllarında Harvard Business School ve 1963-1964 yıllarında The London School of Economics’de doktora sonrası çalışmaları yaptı. 1983-1985 yılları arasında Bahreyn Üniversitesi’nin İşletme Yönetimi Fakültesi’nin başkanı olarak çalıştı.
Hatipoğlu, 60 yılda onbinlerce kişinin hocası olmuştu.
Hatipoğlu, bugün İTÜ Taşkışla Kampüsü’nde 11’de yapılacak tören sonrası Fatih Cami’ndeki öğle namasının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ne defnedilecek.
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