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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 11:29,Son Güncelleme:/

Hobi olarak evinin bodrum katında başladı! Şimdi birçok ilden sipariş yağıyor...

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Hobi olarak evinin bodrum katında başladı! Şimdi birçok ilden sipariş yağıyor...

Bingöl'de genç bir girişimci hobi olarak evinin bodrum katında başladığı İstiridye Mantarı üretiminde siparişlere yetişemeyince 200 metrekarelik alanda üretime geçti. Aylık 2 ton mantar üreten 28 yaşındaki İlhami Yalçın, hem geçimini bundan sağlamaya hemde ekonomi ve istihdama katkı sunmaya başladı.

Bingöl'de genç girişimci İlhami Yalçın hobi olarak evinin bodrum katında başladığı İstiridye Mantarı üretiminde siparişlere yetişemeyince 200 metrekarelik alanda üretime geçti. Ay da 2 ton mantar üreten Yalçın siparişlere yetişemez oldu.

Hobi olarak evinin bodrum katında başladı Şimdi birçok ilden sipariş yağıyor...

Bingöl’ün Genç ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk babası İlhami Yalçın (28), askerden döndükten sonra mantar yetiştiriciliğini araştırıp evinin bodrumunda hobi olarak üretim yapmaya başladı. Üretimde ve müşteri bulmada başarılı olan Yalçın, ardından 50 metrekarelik bir alanda daha sonra 200 metrekarelik yerinde üretiminini arttırdı. Bingöl'ün yanı sıra Diyarbakır, Batman, Van, Elazığ ve Muş dahil bir çok ilden sipariş alan Yalçın, ayda 2 ton mantar üreterek hem ekonomiye katkı sunmaya hemde geçimini bundan sağlamaya başladı.
Hobi olarak evinin bodrum katında başladı Şimdi birçok ilden sipariş yağıyor...
HOBİ AMAÇLI EVİNİN BODRUM KATINDA BAŞLADI

Mantar işine başlama sürecini anlatan İlhami Yalçın:“ Uğraş olsun diye hobi amaçlı başladım. Önce kendi evimin bodrumunda daha sonra 50 metrekarelik bir alanda devam ettim. Bu işe başlarken amacım sade bir mantar üretmek değildi. Daha önce doğada yetişen mantar ve marketlerde yediğim mantarın lezzetini biliyorum. 

Hobi olarak evinin bodrum katında başladı Şimdi birçok ilden sipariş yağıyor...
Arada dağlar kadar fark vardı. Benim amacım tamamen doğadaki haliyle ve lezzetiyle bunu üretmekti. Bunun üzerine bayağı bir araştırma yaptım ve daha sonra kompostonun içine neler koyulabilir, mantar daha lezzetli hale nasıl getirebilir diye düşündüm ve bu şekilde yapmaya karar verdim"dedi.
Hobi olarak evinin bodrum katında başladı Şimdi birçok ilden sipariş yağıyor...
BİR ÇOK İLDEN SİPARİŞ ALIYOR

Şuan da üretimini 200 metrekarelik bir alanda yapmaya devam ettiğini aktaran Yalçın:" Aylık 2 tona yakın bir üretimim mevcut. Bunu ilçe ve ile anca yetiştirebiliyorum. Diyarbakır, Batman, Van,Elazığ ve Muş illerinde de üreticiler var ama mantar kaliteli olduğu için o iller dahil her taraftan sipariş alıyorum. 

Hobi olarak evinin bodrum katında başladı Şimdi birçok ilden sipariş yağıyor...

Birkaç ay sonra daha talepleri karşılayacak bir yere geçiş sağlamayı umuyorum. Orada üretime devam edeceğim. Şuan yanımda 2 kişiyi istihdam ediyorum. Mantarın verimi, kalitesi arttıkça siparişlerimiz de artıyor. Buna bağlı olarak da eleman ihtiyacımız olacak" diye bilgi verdi.
Hobi olarak evinin bodrum katında başladı Şimdi birçok ilden sipariş yağıyor...

 

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