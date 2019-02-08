Hobi olarak başladılar! Ticarete atıldılar

Beş Minare Mahallesi’nde Bitlis Belediyesi tarafından açılan kurslar büyük ilgi görüyor. Kursa katılan kadınlar hem sosyal olarak kendilerini geliştiriyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Eşinin mesleği dolayısıyla tarih öğretmenliğini bırakarak Bitlis’e gelen ve burada belediye tarafından desteklenen bir kurs açarak 12 kadına ‘Amigurumi’ kursu veren Usta Öğretici Arife Üzüm, çocukları için başladığı mesleği diğer kadınlara da öğretmek istediğini söyledi. Bitlis Belediyesi tarafından desteklenen ‘Amigurumi’ kursunu açtıklarını dile getiren Arife Üzüm, burada eğitim verdiği kursiyerlerle ürettikleri ürünleri kendi sosyal medya hesaplarında yayınlayarak satışa sunduklarını kaydetti.

“ÇOCUKLARIM SÜPERMEN GİBİ YABANCI KAHRAMANLARLA BÜYÜSÜN İSTEMEDİM”

Çocuklar için hem sağlıklı oyuncak ürettiklerini hem de aile ekonomilerine katkı sunduklarını söyleyen Üzüm, bu mesleğe başlama hikayesini de şöyle anlattı:

“Çocuklarım Süpermen gibi yabancı kahramanlarla büyüsün istemedim. Önceleri kendi çocuklarımın sağlıklı oyuncaklarla oynaması fikri ile ortaya çıktı. Bu sanatın kökeni Orta Doğu’ya dayanıyor. Daha sonra arkadaşlarımızla bir araya geldik. Onlar da önceleri kendi çocuklarına oyuncak fikri ile başladılar. Bizim Alparslanlar, Nasreddin Hocamız var. Bunları da örüyoruz. Daha sonra bunun bir gelir kapısı olacağını düşündük. Sağ olsun Bitlis Belediyesi ve Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bu konuda bizleri destekledi.





“KENDİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ ÜZERİNDEN SATIYORUZ”

Üzüm, sağlıklı oyuncak için ürünleri doğal iplikler kullanarak ürettiklerini belirterek, “Çocukların sağlıklarını etkilemeyecek doğal ip ve elyafları kullanıyoruz. Burada elde ettiğimiz ürünlerimizi kendi sosyal medya hesaplarımız üzerinden satıyoruz. Satamadıklarımızı da eş ve dostlarımıza hediye ediyoruz. Yapınca mutlu oluyoruz. En azından bayanların bir hobisi oluyor. Evde oturmak yerine daha sosyal bir yaşam içerisine giriyorlar” diye konuştu.





Kursiyerlerden Ayşe Top ise aslen Adanalı olduğunu ancak eşinin mesleğinden dolayı Bitlis’te olduklarını belirterek, “Evde dururken böyle bir kurs olduğunu öğrendik. Öncesinde zaten bunu yapıyordum. Ancak kursta vesile oldu. Kursa katıldıktan sonra kendi sosyal medya hesabımda sayfa açmaya başladım. Sonrasında siparişler gelmeye başladı. Bazen günde 3 tane gönderdiğim de oluyor. Başta hocam olmak üzere Bitlis Belediyesine bizlere böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Üretilen oyuncaklar il dışından da talep görürken, fiyatları ise 20 ile 200 TL’ye arasında değişiyor.