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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Hobi olarak başladı, sosyal medyada duyurdu! Şimdi Türkiye'nin her yerinden talep var

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Hobi olarak başladı, sosyal medyada duyurdu! Şimdi Türkiye'nin her yerinden talep var

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde hobi olarak akvaryum karidesi yetiştiren Göksel İssi, artan talepler üzerine pazar alanını genişletti.

Kınık köyündeki evinde küçük akvaryumlarda hobi olarak akvaryum karidesi yetiştiren İssi, bir süre sonra bu canlıları sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.

Hobi olarak başladı, sosyal medyada duyurdu Şimdi Türkiyenin her yerinden talep var
İlgi odağı haline gelen karidesleri araştırmaya başlayan İssi, zaman sonra evinin bahçesine eski buzdolaplarından daha geniş çapta bir merkez kurdu.
Hobi olarak başladı, sosyal medyada duyurdu Şimdi Türkiyenin her yerinden talep var
Burada üretimlerini artıran İssi, kendi imkanlarıyla üretimi artırdı. Bilecik'te bu tarz üretim yapan birinin olmadığını belirten İssi, Türkiye'nin her bölgesinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Türkiye'de iklim şartları dolayısıyla karideslerin Akdeniz Bölgesinde üretiminin yapıldığını kaydeden İssi, alanını daha da genişletmek istiyor.
Hobi olarak başladı, sosyal medyada duyurdu Şimdi Türkiyenin her yerinden talep var
Burada İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Göksel İssi, "Evde hobi olarak başladığım karides yetiştiriciliği benim için daha sonra güzel talepler geldi. Farklı tür ve farklı özelliklerdeki karideslerle ilgili yaklaşık 6-7 ay gibi bir zaman diliminde araştırma yaptım. 'Nasıl olur? Nasıl üretebilirim?' gibi. Su şartları iletkenlik değerleri gibi araştırmalardan sonra neocaridina türleri ile başladım.
Hobi olarak başladı, sosyal medyada duyurdu Şimdi Türkiyenin her yerinden talep var
Kiraz karides, bloody mary, sarı ateş, mavi melek gibi talep artınca Türkiye genelinde güzel istekler de gelince sosyal medya üzeriden paylaşım yaptım Bilgi eksikliğimi tamamladım. Oradan güzel yardımlar alarak kendimi geliştirdim. Talepler yoğun olunca eski buzdolaplarından Kınık köyünde bir Ar-Ge merkezi kurmaya karar verdim. Şu an için güzel gidiyor, her şey yolunda.
Hobi olarak başladı, sosyal medyada duyurdu Şimdi Türkiyenin her yerinden talep var
Buradaki çalışmalardan verim alırsam diğer türler ile ilgi Ar-Ge merkezini büyüterek hedefim Türkiye ve dünya çapına açılmak istiyoruz” ifadesinde bulundu.

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