Hobi olarak başladı! Şimdi mesleği oldu...
AKSARAY’da evlerde boyacılık yapan Kamil Sınav (40), 6 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı, meslek haline dönüştürdü. İki işi birlikte yürütmeye çalışan Sınav, ilk aldığı iki kovan arının telef olduğunu, pes etmeyip devam etmesi üzerine şu an 85 kovanının bulunduğunu belirtti.
Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde oturan Kamil Sınav, boş zamanlarını değerlendirmek için 6 yıl önce hobi olarak iki kovan arı aldı. Kovanlardaki arılar bir süre sonra telef oldu. Annesinin, arıcılığı bırakması yönündeki telkinlerine rağmen pes etmeyen Sınav, arıcılığı sürdürdü. Hobi olarak başladığı arıcılığı ek bir gelir kapısına dönüştüren Sınav, tutkusunu şöyle anlattı:”İlk önce hobi olarak başladım ve iki kovan arı aldım. Bu iki kovan arının ikisini de telef ettim. Annem bana, ’Oğlum bu işi bırak yapamayacaksın. Boşuna para verme’ dedi. Ben de bir arkadaşımdan bir oğul arı alarak tekrar arıcılığa başladım.Bir kovan arıyla başladım ve o arı kovanından bir oğul arı daha aldım. Bir dahaki yıl kovan sayımı 4 yaptım. Bir sonraki yıl 10 kovan arım oldu. Ayrıca gezginci arıcı arkadaşımın bana yardımı çok oldu. Bilmediğim konularda ondan fikir alışverişinde bulunup, arıcılığın has noktalarını öğrendim.”30 BİN LİRA HİBE ALDI
Sınav, kovan sayısı 22’ye ulaştıktan sonra ’genç çiftçi projesi’ne başvurduğunu ve 30 bin lira hibe desteği alarak kovan sayısını 62’ye çıkardığını söyledi. 2017 yılında kovan sayısını 85’e yükselttiğini ifade eden Sınav, o yıl iyi bir üretim gerçekleştirip 30 bin lira bal hasadı gerçekleştirdiğini kaydetti.Geçen yıl verimin az olduğunu; ama bu yıl iyi bir dönem geçireceklerini belirten Sınav, ”Doğada çiçek bol, nektar akışı gayet güzel durumda. Bununla birlikte doğada ot da bol. Biraz sıcak olup dengeli giderse bereketli bir yıl olur. Türkiye standartlarına göre birçok arıcı bir kovandan 8-10 kilo bal alırken, ben bir kovandan 30 kilo bal aldım” dedi. Sınav, iki oğlunun da kendisine yardımcı olduğunu ve artık arıcılığı mesleğe dönüştürdüğü sözlerine ekledi.
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