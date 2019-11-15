‘Hobi bahçeleri toprağı kirletiyor’
TARIM ve Orman Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, son dönemde sıkça gündeme gelen hobi bahçeleri tartışıldı.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanvekili MHP İzmir Millletvekili Hasan Kalyoncu, hobi bahçelerinin tarım arazilerini kirlettiğini söyledi. Kalyoncu, “Hobi bahçesi Avrupa’da da uygulanan bir sistem fakat, olay Türkiye’de farklı. Ticaret Bakanlığı üzerinden bir kooperatif kurularak Tarım ve Orman Bakanlığı’nı atlatan bir süreç. Mesela hobi bahçeleri diye turistik villa gibi şeyler yapılıyor. Hobi bahçeleriyle ilgili Türkiye’de bir düzenleme yok. Buradaki her şey denetlenmeli. Kriterlerinin olması şart. Bunların hepsinde foseptik çukurları var ve hepsi tarım arazilerinin içinde yer alıyor. Tarım arazilerini olumsuz etkiliyorlar. Araziler daha sonra tarım için kullanılamayacak hale geliyor. Hobi bahçelerine karşı değiliz. Mesela Almanya’daki hobi bahçelerinde belirli saatten sonra o yapının içerisinde kalınması söz konusu değil. Elektrik vermiyorlar. Su kullanımını ayarlıyorlar. Kaçak kullanımı önlüyorlar. Buna göre de foseptiği ayarlanıyor. Bizde de böyle olmalı.”
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