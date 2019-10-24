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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.10.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Hizmet ihracatı önü alınamaz bir büyüme gösterebilir

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Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Hizmet ihracatı önü alınamaz bir büyüme gösterebilir

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı "Hizmet ihracatı verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağlıyor" dedi.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, hizmet ihracatının verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağladığını belirterek, "Ülke olarak büyük potansiyel taşıdığımız hizmet ihracatı, ülkemizin kültürü ve insani değerleriyle önü alınamaz bir büyüme gösterebilir." dedi.

Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen, hizmet ihracatı sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve geleceğe dönük stratejilerinin paylaşıldığı basın toplantısı, birlik yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme gösterdiğini aktaran Aycı, hızlanması beklenen bu büyümenin ülke ekonomisi önündeki en önemli fırsatlardan biri olduğunu dile getirdi.

Aycı, HİB’in en önemli hedeflerinin, cari fazla vererek ekonomiye büyük katkı sağlayan hizmet ihracatının önemini anlatmak ve Türkiye için stratejik değerine işaret etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de hizmet ihracatı alanında kanaat önderliği sorumluluğunu taşıyan HİB’in bin 100 üyesi bulunduğunu aktaran Aycı, birliğin, tüm hizmet ihracatçıları için çalışan bir rehber ve mentor kuruluş olduğunu anlattı.

Mal ihracatında ülkelerin önüne koyulan kotalar, maliyetler ve regülasyonlar nedeni ile yapılabileceklerinin sınırlı olduğuna işaret eden Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak büyük potansiyel taşıdığımız hizmet ihracatı, ülkemizin kültürü ve insani değerleriyle önü alınamaz bir büyüme gösterebilir. Türkiye’nin hizmet ihracatı bugün 48,6 milyar dolar seviyelerinde. Türkiye’nin kısa vadede 150 milyar dolar gibi bir hedefe ulaşabileceğine inanıyoruz. Türkiye 2018 yılında hizmet ihracatında yüzde 11,4 büyüme gösterdi. 2019’da da çift basamaklı büyüme bekleniyor.

Genel ihracat sektörü içinde yaklaşık yüzde 22,4 olan hizmet ihracatının payı da giderek artacak. Hizmet ihracatı verdiği 25,6 milyar dolar dış ticaret fazlası ile ülkenin gelir-gider dengesine önemli katma değer sağlıyor. Bildiğiniz gibi, Türkiye, ekonomik büyüklüğü ile dünyada ilk 20 arasında yer alıyor. Hizmet ihracatı alanında da ilk 20’yi hedefliyor. Büyük bir hızla geliştiğimizi düşünürsek bu hedefe çok yakın olduğumuzu söyleyebiliriz."

"TÜRKİYE HİZMET İHRACATINDA REKABETÇİ ÜLKE KONUMUNDA"

HİB Başkanı Aycı, hizmet ihracatının, bir ülkenin küresel marka haline gelmesinde etkili olan 'yumuşak güç' alanı olduğunu belirterek, "Bir ülkenin sahip olabileceği 'yumuşak güç', kültürüne, kültürel varlıklarına, siyasi etiğine, kamu diplomasisi alanında etkinliğine ve dünyaya pozitif bir katılımı olmasına bağlıdır. Günümüzde hizmet markaları ‘müşteri deneyimi’ yaşatmak meselesinde daha etkin olduklarından, müşteri zihninde daha kalıcı bir algı oluşturmaktadır." diye konuştu.

Hizmet ihraç eden bilişim, danışmanlık, lojistik gibi alanlardan kuruluşların markalaşma yolunda desteklenmesi gerektiğini dile getiren Aycı şunları kaydetti:
"Sağlık sektörümüz dünyayla boy ölçüşecek bir hale gelmiştir. Dizilerimiz 142 ülkede izleniyor. Dizi sektöründe ABD’nin ardından 2. sıradayız. Müteahhitlik alanında uluslararası inşaat şirketlerimiz Çin’le yarışıyor. Üniversitelerimizin yabancı öğrenciler tarafından en çok tercih edilenler arasında olduğunu görüyoruz. Turizm küresel düzeyde en rekabetçi olduğumuz sektör. 4-5 yıldızlı otel sayısında Akdeniz’inlideriyiz. Yazılım ve bilişim sektörümüz de ihracatını her yıl çift haneli büyütüyor."

Aycı, özellikle genç işsizliği karşısında hizmet ihracatı alanının hızlı ve verimli bir çözüm olabileceğinin altını çizerek, güncel mesleklere bakıldığında sağlık, eğitim, yazılım, iletişim gibi hizmet alanlarının öne çıktığını vurguladı.

Hizmet İhracatı Ödül Töreni için başvuruların 31 Ekim’de biteceği bilgisini veren Aycı, kasım ayında düzenlenmesi düşünülen törende 18 kategoride ödül verileceğini söyledi.

"TÜM İHRACATÇILARIMIZI BİRLİĞİMİZE ÜYELİĞE DAVET EDİYORUZ"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlker Aycı, HİB'in Mayıs 2018'de kurulduğunu anımsatarak, üyelik sayısını ve farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.

Aycı, devletin 2017 yılında açıkladığı yol haritasından sonra hizmet ihracatı alanındaki destek ve teşviklerini artırmaya başladığını belirterek, mal ihracatının desteklendiği ölçüde hizmet ihracatının da destekleneceği bir yapı için çalıştıklarını anlattı.

Aycı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hizmet ihracatında küçük bir dokunuş o ay içinde hemen rakamları etkileyebiliyor. Çok hızlı şekilde geri dönebilir. Bu anlamda hizmet ihracatında verilen her bir liranın karşılığını çok büyük bir hızla geri vereceğini düşünüyoruz. Tüm ihracatçılarımızı birliğimize üyeliğe davet ediyoruz. Teşviklerden yararlanabilmeleri için birlik çatısı altına gelmeleri onların önünü açacaktır."

Bu arada, toplantıya HİB’in yönetim kurulu üyelerinden; HİB Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık'ın yanı sıra üyelerden Mehmet Erdoğan, Mustafa Aydın, Fatih Aksoy, Salih Zeki Çakır, Şahap Çak, Fatih Volkan Kazova, Kamil Orman, Orhan Gazi Yiğitbaşı ve Vehbi Serkan Kaptan katıldı.

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