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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.03.2018 - 10:16, Son Güncelleme:

Hızlı tüketim pazarında büyüme

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Hızlı tüketim pazarında büyüme

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen, 2017 Yılı FMCG (Paketli Hızlı Tüketim Ürünleri) Perakende ve Alışverişçi Trendleri Raporu’nu açıkladı. Rapor perakende sektörü ile ilgili bir kez daha çarpıcı sonuçlar gösterdi.

Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, “Nielsen Perakende Paneli verilerine göre Hızlı Tüketim Ürünleri pazarı (FMCG), 2017 yılında, geçen yıla göre %14 oranında bir ciro büyümesi kaydetti. Büyümeye perakende formatları detayında bakıldığında en yüksek büyüme kaydeden perakende formatları, indirim marketlerinin de içinde yer aldığı 400 metre kare altı süpermarketler ve parfümeri kanalı oldu. Mağaza sayısındaki artışların da etkisi ile 400 metre kare altı süpermarketler %26, parfümeriler ise %34’lük ciro büyümesi kaydetti.” dedi.

Didem Şekerel Erdoğan, büyüme rakamı fiyat ve hacim bileşenleri olarak incelendiğinde, toplam %14’lük büyümenin 9 puanının fiyat değişiminden kaynaklandığını vurguladı. Hacim artışı ise toplam büyümeye 5 puanlık önemli bir katkı sağladı; özellikle dondurulmuş gıda, cilt bakım ürünleri, deodorant, beyaz peynir, bebek mendilleri, paketli ekmek, hazır puding, keyif peynirleri, türk kahvesi ve kuruyemiş kategorilerinin hacim büyümesi bakımından öne çıkan kategoriler olduğunun altını çizdi.

Hızlı tüketim pazarında büyüme

Toplam büyüme rakamlarına yeni ürünlerin de önemli katkısı oldu. %14’lük büyümenin 10 puanını yeni ürünlerin oluşturduğunu belirten Şekerel Erdoğan; gıda ve içecek grubunda cips, dondurma, ketçap & mayonez, kahvaltılık gevrek, çikolata kaplama ve kuruyemiş; temizlik ve kişisel bakım grubunda ise şampuan & saç kremi, cilt bakım ürünleri, bulaşık detarjanları ve diş macununun bu trende katkı sağladığını ifade etti.

Didem Şekerel Erdoğan, “2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da iyi ve sağlıklı yaşam trendinin hızlı tüketim ürünleri üzerinde etkisi vardı, bu trendin de etkisi ile çiğ kuruyemiş, kuruyemiş bar, kefir ve probiyotik/meyveli yoğurt kategorileri pazar ortalamasının oldukça üzerinde hacimsel büyüme gösterdiler” şeklinde açıklamada bulundu .

Hızlı tüketim pazarında büyüme

 

MODERN SATIŞ KANALLARI, 4 KATA YAKIN BİR ARTIŞ KAYDETTİ…

Nielsen Türkiye Perakende Hizmetleri Direktörü Tamer Gülsaç, ülkemizde yaklaşık 225 bin FMCG perakende alışveriş noktası olduğunu, son 12 yılda ise modern kanaldaki mağaza sayısının yaklaşık 4 katına çıktığını, geleneksel noktaların ise güç kaybettiklerini ve giderek azaldıklarını vurguladı.

 

İNDİRİM MARKETLERİ YÜKSELİŞTE…

Tamer Gülsaç, “Modern kanal mağaza açılış hızlarını görmek için son 3 yılın rakamları kıyaslandığında, ulusal zincirler %26, indirim marketleri %64 ve lokal zincirler %14’lük mağaza sayısı artışı gösteriyor.” dedi.

 

MODERN KANAL CİRO AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR...

Tamer Gülsaç, kanallar açısından değerlendirildiğinde toplam pazar ciro büyümesinin %14 olarak gerçekleştiği 2017 yılında modern kanalın öne çıktığını vurguladı. Özellikle indirim marketlerinin de dahil olduğu küçük süpermarketlerin %26, parfümeri zincirlerinin ise %34 büyüme gösterdiğini ve toplam içerisindeki ağırlıklarını artırdıkları ifade etti.

Hızlı tüketim pazarında büyüme

 

AVOKADO VE ANANAS TÜKETİMİ AĞIRLIK KAZANDI…

Nielsen’in raporunda, ulusal süper market zincirlerinde sebze ve meyvelerin kategori performanslarının da dikkat çektiğini vurgulayan Tamer Gülsaç, 2017 yılında özellikle avokado, muz ve ananas gibi sürpriz ürünlerin toplam kategori içerisinde ağırlık kazandığının görüldüğünü, mandalina, kavun ve limon gibi ürünlerdeki büyümenin ise toplam kategori büyümesinin altında kalarak pay kaybettiklerinin gözlendiğini ifade etti.

Hızlı tüketim pazarında büyüme

 

SÜPERMARKET ENFLASYONU %12.8…

Didem Şekerel Erdoğan, “Nielsen’in raporuna göre, 2017 Aralık ayı toplam süpermarket enflasyonu bir önceki yılın Aralık ayına göre %12.8 olarak gerçekleşti. Gıdada özellikle yağlar ve süt ürünleri, enflasyonu yukarı çeken kalemler oldu. Alkolsüz içeceklerde de belirgin artış kaydedildi. TÜİK tarafından açıklanan gıda ve alkolsüz içecek enflasyonuna bakıldığında da açıklanan gıda enflasyon rakamının bulgularımıza paralel olduğu ve geçen yıla göre artış gösterdiği görülüyor.” dedi.

Hızlı tüketim pazarında büyüme

 

TÜKETİCİLERİN GIDA FİYATLARI ARTIŞ ALGISI %69’DAN %90’A YÜKSELDİ…

Nielsen Türkiye Müşteri Hizmetleri Direktörü Yankı Yalçın ise, “Hazırladığımız raporda, artan fiyatların tüketicide yansıma bulduğunu ve sonuç olarak tüketicilerin promosyona daha fazla duyarlılık gösterdiklerini gözlemliyoruz.” dedi. Ayrıca Yankı Yalçın, “Nielsen Perakende ve Alışverişçi Trendleri Raporu’nun 2016-2017 sonuçlarına göre, tüketiciler arasında gıda fiyatları için artış algısı çok ciddi bir yükselişle %69’dan %90’a yükseldi. Paralel biçimde promosyon duyarlılığı da %58’den %84’e çıkarak çok önemli bir artış ortaya koydu. Ayrıca, tüketicilerin düşük birim fiyat için daha büyük paket almaya başladıkları ve ucuz markalara artan oranda yöneldikleri de raporun dikkat çeken sonuçlarından… Artan fiyatların da etkisiyle fiyat indirimleri en çok tercih edilen promosyon olarak öne çıkıyor.” şeklinde ifadede bulundu.

Hızlı tüketim pazarında büyüme

 

BÜYÜK GRAMAJLI ÜRÜNLERİN CİRO PAYI %65…

Yankı Yalçın, kategorilerin gramaj değişimlerine bakıldığında enerji içecekleri, bebek mendilleri, kuruyemiş, şampuan, bisküvi ve ayran gibi kategorilerde büyük gramaja geçiş trendi görülürken; bebek bezleri, gazlı içecekler, margarin, salça, çay ve süt kategorilerinde küçük gramaja geçiş trendinin göze çarptığını ve genel olarak büyük/küçük gramaj dengesi göz önünde bulundurulduğunda ise büyük gramajların ciro payının %65 olarak öne çıktığını vurguladı.

 Hızlı tüketim pazarında büyüme

 

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