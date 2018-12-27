‘Hızlı Giriş’e 9 TL yok
AKILLI telefonundaki internetini diğer cihazlarla veya kullanıcılarla paylaşan (hotspot) abonelerinden 15 Ocak’tan itibaren 9 TL almaya başlayacağını açıklayan Turkcell’den önceki gece yeni bir hamle geldi. Turkcell, geliştirdiği ‘Hızlı Giriş’ sistemini kullanan abonelerinden 9 TL almayacağını, yalnızca bu sisteme girmeyenlere ek ücretlendirme yapılacağını açıkladı.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu dün konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “İlgili kararı almamızın tek bir nedeni var o da müşterilerimizin internet paylaşımlarındaki güvenlik kaygılarını gidermek. Bildiğiniz gibi her marka ve modelde hotspot yaparken şifre kullanımı söz konusu olamıyor. Dolayısıyla bu tip hotspot paylaşımlarında ortaya müşterilerimizin kontrolünde olmayan kullanımlar çıkabiliyor. Hatta bu tip kullanımlar sonucu bazı müşterilerimizin yasal sorunlar yaşadığına da biliyoruz. Tüm bu güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için ‘Hızlı Giriş’ teknolojini entegre ediyoruz. Bu sayede de artık müşterilerimiz şifre girmek yerine, cep telefonu numarasını girerek hotspot yapabilecek. Böylece kendilerinin kontrolü dışındaki başka bir kişinin internetlerini kullanmalarının önüne geçmiş olacaklar. Şu anda Türkiye’de milyonlarca kullanıcımız zaten bu yöntemi birçok uygulamaya giriş yaparken kullanıyor” dedi.
Bu uygulamayı bir ücretlendirme değil, ek güvenlik katmanı olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını söyleyen Terzioğlu, Hızlı Giriş hakkında şunları anlattı: “Burada bizim değil müşterilerimizin kazancı olacak. ‘Hızlı Giriş’ teknolojisini hayata geçirmemizin tek bir amacı vardı. Bu da müşterilerimizin güvenlik kaygıları olmadan mobil uygulama ve web sitelerine üye girişlerini yapabilmeleriydi. Bunun için de dünyada kabul görmüş ve başarıyla uygulanan bir sistemi kendileriyle buluşturduk. Müşterilerimiz de kısa zamanda bu teknolojiyi benimseyerek kullanmaya başladı. Kısa zamanda 10 milyonu kullanıcı barajını aştık. ”
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