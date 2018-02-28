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Hisse alımı sonrası TAV hissesi primli

Reuters
28.02.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:

TAV Havalimanları Holding IC İçtaş'ın Antalya havalimanındaki yüzde 49 hissesini 360 milyon euroya almak için anlaşırken TAV hisseleri primli hareket ediyor.

TAV hisseleri 24.90'a kadar yükselmesinin ardından saat 1014'te yüzde 2.99 primle 24.80 liradan işlem görüyor.

 Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya ve yayımladığı bültene göre havalimanının işletmesini yapan şirketlerde Alman havalimanı işletmecisi Fraport ile eşit kontrole ve yüzde 50 temettü hakkına sahip olacak.

 Geçen yıl 26 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Antalya havalimanıyla birlikte TAV'ın işlettiği havalimanı sayısı 18'e, yolcu sayısı da 115 milyondan 141 milyona yükselecek. Ancak TAV'ın en çok yolcuya hizmet verdiği İstanbul Atatürk havalimanının önümüzdeki yıllarda kapatılması planlanıyor.

 TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yaptığı yazılı açıklamada, "Antalya anlaşmasıyla Türkiye'de yatırım yapmak konusundaki kararlılığımızı... bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Fırsatları değerlendirmeye ve havalimanı işletmeciliğinde büyümeye devam edeceğiz" dedi.

 KAP'ta yer alan açıklamaya göre satın alma anlaşması Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ ve Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği AŞ'nin yüzde 49 hissesini kapsıyor.

 Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği AŞ'de Alman havalimanı işletmecisi Fraport'un FRAG.DE yüzde 51 payı bulunuyor. Şirketin havalimanını 2024 sonuna kadar işletme hakkı bulunuyor.

 Ünlü&Co'nun finansal danışmanlığında gerçekleşen hisse alım işlemi Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Rekabet Kurumu'nun onaylarının ardından yürürlüğe girecek.

Etiketler: Hiise
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