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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.06.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Hisarcıklıoğlu'na "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" verildi

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Hisarcıklıoğlu'na "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" verildi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "İspanya, Türkiye'nin en önemli ilk 10 ticaret partneri arasında. İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırımlar da 10 milyar avroyu aştı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na "İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi" verildi.

Hisarcıklıoğlu'na, Kral VI. Felipe adına TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen törenle iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı "İspanya Sivil Liyakat Nişanı" takdim edildi.

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile İspanya'nın Akdeniz'deki en kadim medeniyetlerden olduğunu belirterek, İspanya'nın kültürü, sanatı ve spor alanındaki başarılarının Türkiye'de yakından takip edildiğini söyledi. 

Türkiye'de, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi kadar Barcelona-Real Madrid derbisinin de takip edildiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Dünyada büyük bir izleyici kitlesi olan ve Türkler tarafından da merakla izlenen İspanyol yapımı 'La Casa De Papel' dizisinde Tokyo, Berlin, Rio gibi karakterler var. Temmuz ayında başlayacak 3'üncü sezonda 'İstanbul' karakteriyle izleyicilere belki bir sürpriz yaparsınız." dedi. 

Bu yakınlığın siyasi ve iktisadi ilişkilere de yansıdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "NATO'da, OECD'de, Avrupa Konseyi'nde birlikte çalışıyoruz. Birleşmiş Milletler bünyesinde oluşturulan Medeniyetler İttifakı'nda çok önemli görevler üstlendik. İspanya, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinde verdiği destekle dostluğunu bir defa daha göstermiştir." diye konuştu. 

"İKİLİ TİCARETİMİZİ VE YATIRIMLARIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: 
"İspanya, Türkiye'nin en önemli ilk 10 ticaret partneri arasında. İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırımlar da 10 milyar avroyu aştı. 700'e yakın İspanyol firması Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Bu da İspanya'nın Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güvendiğini gösteriyor. Son yıllarda Türk firmalarının da İspanya'ya ilgi gösterdiğini memnuniyetle görüyoruz.100 civarında firmamız, İspanya'da yatırım yapmış durumdadır." 

TOBB olarak İspanya ile ticari ilişkileri daha da geliştirmek üzere yoğun çalışma yürüttüklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, ikili ilişkilere sağladıkları katkının, "İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi" ile taltif edilmesinden dolayı onur duyduğunu dile getirdi. 

Hisarcıklıoğlu, ikili ticareti ve yatırımları artırmaya devam edeceklerini belirterek, "Daha çok firmanın karşılıklı ticaret ve yatırım yapmasını sağlayacağız. Türkiye ve İspanya'nın birlikte ve birbirine destek olarak büyümeye, gelişmeye devam etmesini mümkün kılacağız." dedi. 

"TÜRKİYE'Yİ AB'YE ÜYELİK SÜRECİNDE DESTEKLİYORUZ"

İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba da ülkesi ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça iyi sevide olduğunun altını çizerek "Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13 milyar avroyu geçti. Türkiye İspanya'nın AB dışında en fazla ticaret yaptığı üçüncü ülke." diye konuştu. 

Karşılıklı yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Barba, bunda TOBB'un ve Rifat Hisarcıklıoğlu'nun özverili çalışmalarının katkısının büyük olduğunu söyledi. 

Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye-AB ilişkilerinin gelişimi adına yaptıkları çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade eden Barba, "İspanya Türkiye'yi AB'ye üyelik sürecinde destekliyor ve diğer aday ülkeler gibi eşit ve adil bir aday değerlendirme sürecinden geçmesi gerektiğini savunuyor." değerlendirmesini yaptı. 
Öte yandan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Hisarcıklıoğlu'nu tebrik için törende birer konuşma yaptı. Törende çok sayıda büyükelçi de hazır bulundu. 

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