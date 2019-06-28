Hisarcıklıoğlu’na İspanya Sivil Liyakat Nişanı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Türkiye-İspanya ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı İspanya Kralı 6. Felipe tarafından İspanya Sivil Liyakat Nişanı Encomienda Payesi verildi.
Hisarcıklıoğlu, “Bu ödülü iş dünyamızın başarısı olarak görüyorum” dedi. Nişan, TOBB’da düzenlenen ve birçok Avrupa Birliği ülkesi büyükelçisinin de bulunduğu bir törenle verildi. İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, İspanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin oldukça iyi bir seviyede olduğuna dikkat çekti. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 13 milyar Euro’yu geçtiğini vurgulayan Barba, “Türkiye İspanya’nın AB dışında en fazla ticaret yaptığı üçüncü ülke” dedi. Özellikle TOBB’un ve Hisarcıklıoğlu’nun iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki çabalarına vurgu yapan Barba, “İspanya Türkiye’nin AB üyeliğini çok güçlü bir şekilde destekliyor. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ve TEPAV’ın burada oynadığı rol bizim için çok önemli” dedi.
Hisarcıklıoğlu da İspanya ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekti. Bugün pek çok Türkün İspanya futbol takımlarını kendi ülke takımlarından daha çok ilgiyle takip ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi olan ve Türkler tarafından da merakla izlenen İspanyol yapımı ‘La Casa De Papel’ dizisinde Tokyo, Berlin, Rio gibi karakterler var. Temmuzda başlayacak 3. sezonda ‘İstanbul’ karakteriyle izleyicilere belki bir sürpriz yaparsınız” dedi.
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