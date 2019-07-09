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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.07.2019 - 07:08, Son Güncelleme:

Hırvatistan'dan euroya geçiş adımı

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Hırvatistan'dan euroya geçiş adımı

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, Hırvatistan'ın avro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katılım başvurusu yaptığını açıkladı.

Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. 

Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na ve bankacılık birliğine katılım başvurusu yaptığını belirten Centeno, "Bu, Euro Bölgesi'ne katılmak için atılması gereken ilk adım." ifadesini kullandı. 

Centeno, Hırvatistan'ın bankacılık denetimi, kurumsal kalite, yönetim ve iş çevresi konularında çeşitli taahhütlerde bulunduğuna işaret ederek, toplantıda bakanların Hırvatistan'ın adımlarını memnuniyetle karşıladığını vurguladı. 

Hırvatistan'ın kararlı biçimde Euro Bölgesi'nin parçası olmaya çalıştığına dikkati çeken Centeno, "Euro Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Bu aşamadan sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve AB Komisyonu, Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na katılım için verdiği taahhütlerin uygulanmasını değerlendirecek. Yaklaşık bir yıl sürmesi beklenen süreç sonunda Hırvatistan, ERM 2 mekanizmasına katılabilecek. Hırvatistan, mekanizmada en az iki yıl bekledikten sonra avro para birimine geçebilecek. 

AB'ye 2013 yılında katılan Hırvatistan'da para birimi olarak "kuna" kullanılıyor. 

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