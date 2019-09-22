Hırdavat sektörüne İSO’dan tam destek
Hırdavat sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD), sektör sorunlarına çözüm bulmak ve iş birliklerini geliştirmek için sanayi ve ticaret odalarına ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.
Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD), İstanbul Sanayi Oda’sına (İSO) ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında konuşan ve hırdavat sektörünün büyük bir sektör olduğunu vurgulayan İSO Başkanı Erdal Bahçivan, “Sektörün temsilcilerini burada ağırlamak çok güzel oldu. Sektör, Türkiye genelinde bütün ticaret ve sanayi odalarında maalesef birçok sektörle birleşmiş durumda. Hırdavat sektörünün diğer sektörlerden ayrı anılması gerekiyor. Bu konuda desteğimizi sunacağız. Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bu önerimizi ileteceğiz. Diğer odaların da bunu örnek almasını sağlayacağız.” dedi.
HIRDAVAT SEKTÖRÜ BAZLI PMI ANKETİ
Hırdavat sektörünü daha da iyi seviyeler getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Sektör için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İSO ziyaretimiz sonrasında hırdavat sektörünü kapsayan GTİP ve NACE kodlarına göre sektör analizleri, sektör envanteri, veri ve bilgi akışı konularında işbirliği yapılması kararlaştırıldı. Komitelerin yeniden yapılandırılması görüşüldü, TOBB’den gelen sıralamaya göre nacelerin oluşturulduğu belirtildi, nace kodları üzerinde ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı. TOBB’da da hırdavat sektörü meclisinin olması gerektiği belirtildi. Hırdavat sektörü bazlı PMI anketi yapılması görüşüldü.” dedi.
14 BİN SEKTÖR PAYDAŞI, 700 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Hırdavat sektörünün birçok sektör ile iç içe olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, “Hırdavat sektörü birçok sektörde kullanılıyor. Savunma sanayisi, beyaz eşya, tarım makinaları sektörüne kadar birçok sektörde biz varız. Bu algının tüm Türkiye’ye yayılması gerekiyor. Ürünün kalitesine, sağlamlığına, işlevselliğine, tasarımına sektör olarak katkıda bulunuyoruz. Göz ardı edilemeyecek büyüklüğümüz var. 14 bin sektör paydaşımız var. 700 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör olarak daha da iyi seviyelere gelmeyi hedefliyoruz.” dedi.
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