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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
11.07.2018 - 13:28, Son Güncelleme:

Hintli milyarderin kim olduğu ortaya çıktı... 10 milyon dolarlık tatil için İstanbul’a geldiler

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HİNDİSTANLI dolar milyarderi iş adamının çalışanlarına verdiği ve 10 milyon dolarlık bütçe ayırdığı bir haftalık İstanbul tatili için şirket çalışanlarından ilk grup Türkiye’ye geldi. Hindistanlı iş adamı Dilip Shanghvi, Forbes dergisine göre 12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 115’inci zengini.

DOLAR milyarderi Dilip Shanghvi, çalışanlarına ödül olarak 7 günlük İstanbul tatili verdi. Shanghvi’nin çalışanlarından ilk grup personel THY’ye ait uçakla Yeni Delhi’den İstanbul’a geldi. Hintli milyarder çalışanlarının bir haftalık tatili için 10 milyon dolar bütçe ayırdı.

Hintli milyarderin kim olduğu ortaya çıktı... 10 milyon dolarlık tatil için İstanbul’a geldiler

Ayrıca çalışanlarına İstanbul’da harcamaları için 1 milyon dolar dağıtacak. Şirket çalışanları, İstanbul’da Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi başta olmak üzere tarihi yerleri ziyaret edecek. Konaklama için de İstanbul’un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatıldı. Grup, ayrıca eşsiz güzelliği ile turistlerin ilgi odağı olan İstanbul Boğazı’nı da özel teknelerle gezecek. Ayrıca Hintli misafirler için özel eğlence programları da düzenlenecek.

Hintli milyarderin kim olduğu ortaya çıktı... 10 milyon dolarlık tatil için İstanbul’a geldiler


İSTANBUL TATİLİ İÇİN HEYECANLIYIZ

Her sene farklı bir ülke gördüklerini bu sene İstanbul tatiline gönderen patronuna teşekkür eden şirket çalışanlarından bir kişi, kendisini şanslı hissettiğini söyledi. Azhar Bhat ise, Türkiye’de bulunmaktan çok mutluyum. Bir hafta boyunca İstanbul’a gezeceğimiz ve Türkiye’nin güzelliklerini keşfedeceğimiz için heyecanlanıyorum. ÿTürkiye’deki siyasi gelişmeleri yakından takip ediyorum. İslam ülkelerini düşündüğümüz zaman Recep Tayyip Erdoğan büyük liderler arasında yer alıyor. Onu buradan selamlıyorum." dedi.

Hintli milyarderin kim olduğu ortaya çıktı... 10 milyon dolarlık tatil için İstanbul’a geldiler

Hindistan’a özgü başlığıyla İstanbul’a gelen Ramanjeet Singh Pencap ise İstanbul’un güzel bir şehir olduğunu ve bu fırsatı kendilerine sunan şirket sahibine minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

Hintli milyarderin kim olduğu ortaya çıktı... 10 milyon dolarlık tatil için İstanbul’a geldiler

Dilip Shanghvi, Forbes dergisine göre 12 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 115’inci zengini.


 

 

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