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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA-Enver ALAS
12.07.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Hintli milyarderin 10 milyon dolarını böyle harcıyorlar!

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Hintli milyarderin 10 milyon dolarını böyle harcıyorlar!

Hindistan'dan dolar milyarderi patronlarının tatil hediyesi olarak Türkiye'ye gelen 3 bin 500 çalışanı, İstanbul tatiline başladı.

"BİZE BİR HİNT PİYANGOSU VURDU" 

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan patronlarının harcamaları için 1 milyon dolar dağıttığı çalışanları ise esnafın yüzünü güldürdü. Tarihi yarımadada lokum, baklava ve hediyelik eşya dükkanı olanlar satışlardan memnun kalırken, bazı işletmeciler ise "Yarım günde bir haftalık işimizden daha fazlasını yaptık" dedi.

Hintli milyarderin 10 milyon dolarını böyle harcıyorlar

 
Hindistanlıı iş adamı Dilip Shanghvi, ödül olarak bir haftalık tatil için İstanbul'a getirdiği 3 bin 500 çalışanı için 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırmış, ayrıca alışveriş yapmaları için de 1 milyon doları çalışanlarına dağıtmıştı. Gündüz bölümünde turist rehberleri eşliğinde Sultanahmet Meydanı'ndaki  tarihi mekanları ziyaret eden Hintli gruplar, öğleden sonrayı ise alışverişe ayırdı. Turistler özellikle tarihi yarımadada bulunan hediyelik eşya, lokum, baharat, kurutulmuş meyve gibi ürünlerin satıldığı dükkanlardan alışveriş yaptı. En çok baklavaya ve lokuma ilgi olurken, Hintliler'in satın aldıkları paketler dikkat çekti.
Hintli milyarderin 10 milyon dolarını böyle harcıyorlar

HİNT PİYANGOSU 
Esnaf ise yaptıkları işten dolayı memnun. Tarihi yarımadada lokum, baklava gibi turistik hediye eşya satışı yapılan bir işletmenin sahibi olan Vahap Polat, Hintliler'in en çok lokuma aldığını, baklavayı şekerli buldukları için daha az talep gösterdiklerini anlattı. Satışlardan memnun kaldığını aktaran Polat, "O kadar memnunuz ki bir haftalık işi şu saate kadar yaptık. Bize bir Hint piyangosu vurdu" diye konuştu. 

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