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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
06.07.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Hintli iş adamından çalışanlarına 10 milyon dolarlık İstanbul tatili

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Hintli iş adamından çalışanlarına 10 milyon dolarlık İstanbul tatili

Dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Hintli iş adamı, 3 bin 500 çalışanını 11-18 Temmuz'da İstanbul tatili ile ödüllendirecek.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: "Hintli turist grubu, 11-18 Temmuz arasında bir hafta boyunca İstanbul’da olacak. 3 bin 500 kişilik grup, İstanbul’un en lüks 10 otelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda otelde yer ayırttı." "Bu tatil için 10 milyon dolara yakın bir bütçe ayırdılar. Ayrıca çalışanlarının İstanbul’da harcaması için 1 milyon dolar harçlık dağıtacağını da biliyoruz. İstanbul turizmine bir katkısı olacağını düşünüyorum." "Bu organizasyon, bu tür aktivitelerin Türkiye’de yapılabileceği, artık herhangi bir sorun olmadığıyla ilgili algının oluşması açısından da son derece önemli."

Konuya ilişkin  değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, dünyanın sayılı ilaç firmaları arasında gösterilen, birçok ülkede merkezi bulunan, Hindistan’ın en büyük ikinci ilaç firmasının, 3 bin 500 çalışanını, ödül olarak İstanbul’a tatile getireceğini bildirdi.

Türkiye'ye gelen yabancı misafirler arasında Hintli turist gruplarının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Sayıları az gibi görünse de gelir düzeyleri yüksek gruplar geldiği için ülke ekonomisine katkıları yüksek oranda oluyor. O nedenle bu organizasyon da bizim için çok önemli. Forbes dergisinde dünyanın en zengin iş adamları arasında gösterilen Hintli iş adamı, çalışanlarını tatille ödüllendiriyor ve tercihi İstanbul’dan yana oldu. Aslında dünyanın çeşitli ülkelerinde görev yapan 3 bin 500 çalışanı için bir motivasyon toplantısı... Bu tatil için 10 milyon dolara yakın bir bütçe ayırdılar. Ayrıca, çalışanlarının İstanbul’da harcaması için 1 milyon dolar harçlık dağıtacağını da biliyoruz. İstanbul turizmine bir katkısı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"GRUBUN 2015'TEKİ TÜRKİYE'YE TATİL PLANI GERÇEKLEŞMEDİ"

Firuz Bağlıkaya, söz konusu Hintli turist grubunun 2015 yılında Türkiye’ye tatil planladığını ancak o seyahatin, o dönem Türkiye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle gerçekleşmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Grubun bu yıl Türkiye’ye gelmesi için TÜRSAB olarak devreye girdik. O pazarda çalışan değerli acentamızın çok büyük katkıları ve çalışmaları oldu. Bizim de bu anlamda kendisine yardımlarımız ve desteklerimiz oldu ülkemize gelmeleri için... Bu organizasyon, bu tür aktivitelerin Türkiye’de yapılabileceği, artık herhangi bir sorun olmadığıyla ilgili algının oluşması açısından da son derece önemli. Sadece Hint pazarında geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 100’e varan bir kapasite artışı var. Bu tür şirket organizasyonları, düğün organizasyonları özellikle Hint pazarında çok önemli. Bu tür organizasyonları almaya devam edeceğiz inşallah..."

"İSTANBUL’UN EN LÜKS 10 OTELİNDE ÇOK SAYIDA OTELDE YER AYIRTTI"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 350 kişinin, 20 farklı ülkeden İstanbul’a uçacağını belirterek, "Hintli turist grubu, 11-18 Temmuz'da, bir hafta boyunca İstanbul’da olacaklar. 3 bin 500 kişilik grup, İstanbul’un en lüks 10 otelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda otelde yer ayırttı." dedi.

Dünyaca ünlü Hintli ilaç firmasının çalışanları için motivasyon toplantısı yapacağını anlatan Bağlıkaya, gelen turistlerin İstanbul Boğazı’nı teknelerle gezeceğini, bunun dışında Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı başta olmak üzere İstanbul’daki saray ve müzeleri ziyaret edeceğini, eğlence gecelerinde Türk yemeklerinin de tadına bakacağını söyledi.

Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Hindistan’da Türkiye’nin tanıtımı için çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, "Gelir düzeyi yüksek Hintliler bu çalışmalar sayesinde tatil rotalarını Türkiye’ye çeviriyor. Özellikle Hintliler düğün için İstanbul ve Antalya’daki 5 yıldızlı ultra lüks tabir edilen otelleri tercih ediyor. Bu grubun Türkiye’ye gelmesi için de bakanlık olarak gerekli her türlü desteği sağladılar." diye konuştu.

Türkiye’nin 2018 yılı için turizm hedefinin 40 milyon turist, 32 milyar dolar gelir olduğuna işaret eden Bağlıkaya, bu hedeflerin ancak ortalama paket fiyatlarının yükselmesi, pazar çeşitliliği ve ürün çeşitliliği ile mümkün olabildiğini kaydetti.

 

 

 

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