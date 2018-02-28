Hintli Çelebi

Otelin konukları arasında Trump Tower’ın açılışı için gelen Donald Trump’ın oğlu var... Lobide bir başka telaş daha göze çarpıyor. Bunun nedeni bir Türk şirketinin Hindistan’daki 10’uncu yıl kutlaması. Kutlamanın sahibi Çelebi Holding... Hindistan’da yatırım yapan ilk Türk şirketlerinden biri Çelebi Holding. Bir grup gazeteci olarak biz de anne Engin çocukları Can ve Canan Çelebioğlu’nun İstanbul’dan gelen davetlileri arasındayız. Benim için bu davetin başka bir anlamı var. Çelebi’nin 2008’de başlayan Yeni Delhi’de kargo, Mumbai’de yer hizmetleri faaliyetlerinin ilk günlerine de tanık olmam.

12 BİN ÇALIŞAN

1958’de havacılık sektöründe ilk girişimcilerden biri olan Ali Cavit Çelebioğlu’nun kurduğu Çelebi Holding, 2000’li yıllardan sonra uluslararası bir şirket olma hedefiyle önce Avrupa’da Macaristan, Avusturya ve Almanya’da ihaleler aldı. Avrupa’da hızlı büyümenin zor olduğunu görünce gözlerini Uzakdoğu’ya çevirdi ve Hindistan yatırımı gündeme geldi. 2008’de alınan ilk lisansla da Hindistan’daki faaliyetler başladı. Yeni Delhi’de kargo terminalini alarak yatırıma başlayan Çelebi, ardından Mumbai’de yer hizmetleri ve kargo bölümlerinin ihalesini aldı. Yeni Delhi’de Kargo Terminali’nde çalışanları eğitmek üzere açılan Güvenlik Akademisi açılışından sonra yatırıma ilişkin verilen bilgiler de şöyle: “Çelebi, Hindistan’da 4 havalimanında faaliyet gösteriyor. 2018’de açılacak Kamur Havalimanı’yla birlikte sayı 5’e çıkacak. 5 ayrı ülke 36 istasyonda toplam 12 bin çalışanı olan Çelebi’de bu çalışanların 7 bini Hindistan’da.”

2013’de uluslararası fon Actera ile yüzde 50-50 ortak olan Çelebi’nin hedefi Hindistan’da sayıları hızla artan havalimanlarında var olmak. En az 20-25 havalimanında faaliyet göstermek istiyorlar. Gecede sohbet ettiğimiz Canan Çelebioğlu, “Dünya çapında şirketlerin iş almaya çalıştığı bir ülkede bir Türk firması olarak bunu başarmak bizim için muhteşem bir keyif” diyor.

FIRSATLARA BAKIYORUZ

ÇELEBİ’nin ortağı Actera’nın Direktörü Serdar Erden, Çelebi’nin Hindistan’da çok başarılı olduğunu ekliyor. “Yakın zamanda ayrılık var mı?” sorumu ise “Tabii ki fonlar belli süreler sonunda ayrılır. Ancak şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Hindistan’da fırsatlara bakmaya devam edeceğiz” diye yanıtlıyor. 10 yıl önce gördüğüm kaotik kargo ve yer hizmetleri terminalinden eser kalmamış. Çelebi modern bir terminal yaratmış. Yatırımlar da 65 milyon doların üzerinde. Yani Hindistan Çelebi’nin ikinci vatanı olmuş! Deneyimlerini ise tüm firmalara anlatmaya hazır.