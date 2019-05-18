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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
18.05.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Hint düğünlerine yeni talip! Antalya'dan sonra o ile akın edecekler

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Hint düğünlerine yeni talip! Antalya'dan sonra o ile akın edecekler

Mersinli turizmciler, yaklaşan yaz aylarıyla birlikte görkemi ve büyülü atmosferiyle adından sıkça söz ettiren Hint düğünlerine talip oldu.

Mersinli turizmciler, yaklaşan yaz aylarıyla birlikte görkemi ve büyülü atmosferiyle adından sıkça söz ettiren Hint düğünlerine talip oldu.
Mersinli turizmciler, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliğinde, Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Purnojyoti Mukerhji ile bir araya geldi. MTSO'daki toplantıda Mersin’in turizm potansiyeli ve yatırım olanakları anlatıldı.

Başkonsolos Vekili Mukerhji’ye kentin yatırım fırsatları hakkında bilgi veren MTSO Başkanı Kızıltan, kentin stratejik konumu nedeniyle yatırımda ciddi fırsatlara sahip olduğunu vurgulayarak, "Kentimizde yatırım yapmayı düşünecek firmanız olursa her türlü desteği vermeye hazırız. Bölgemizin coğrafi konumu nedeniyle burada yatırım yapacak olan firmalarınız önemli avantajlar elde edecektir” dedi.

Mersin’in turizm altyapısı hakkında bilgi veren MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise kentte devam eden turizm yatırımlarına değinerek, bu yatırımlardan pay almak isteyen Hintli turizmcilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Bu sektörde diyalogun karşılıklı geliştirilebileceğine dikkat çeken İzol, "Bir taraftan Mersin’den Hindistan’a turist gönderebileceğimiz gibi diğer taraftan düğünlerini ülke dışında yapmak isteyen Hint vatandaşlarına değişik fırsatlar sunabiliriz. Düğün yapabileceğimiz adalarımız, kalelerimiz var. Arzu ederlerse yaylalarda farklı köy düğünleri konseptleri oluşturabiliriz. Bu konuda esnek bir yapıya sahibiz. Aynı zamanda Mersin’e gelecek olan Hintli misafirler için Urfa, Nevşehir gibi destinasyonları da dahil ederek paket turlar sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

“10 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET RAKAMLARINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Purnojyoti Mukerhji de iki ülke arasındaki ticari çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her geçen gün Türkiye ve Hindistan arasındaki ticaretin arttığını kaydeden Mukerhji, 2020’de 10 milyar dolarlık dış ticaret rakamlarına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Şimdiden rakamların 8,5 milyar dolara ulaştığını kaydeden Mukerhji, özellikle inşaat, gıda işleme, otomotiv ve tekstil sektöründe önemli iş fırsatları bulunduğuna değindi. “Ancak bunlar büyük ölçekli kuruluşların ticari faaliyetleri olarak kalmamalı, biz orta ve küçük ölçekli firmalarla da ticaretimizi artırmak istiyoruz” diyen Mukerhji, Hindistan’dan özellikle zeytinyağı, narenciye, paketlenmiş ya da işlenmiş domates gibi ürünlere yoğun talep olduğunu, bu taleplerin değerlendirilebileceğini söyledi.

BOLLYWOOD FİLMLERİ DE ÖNEMLİ FIRSAT OLABİLİR”

Turizmin de değerlendirilmesi gereken sektörler arasında yer aldığını kaydeden Mukerhji, Hindistan’da zengin ailelerin yurtdışında düğün organizasyonlarını tercih ettiğini anlattı. Bu düğünlerinin en küçüğünün 1 milyon dolar, en büyünün 10 milyon dolar bütçeli düğünler olabildiğini belirten Mukerhji, Türkiye’den Hindistan’a düğün organizasyonu için giden organizatörlerle temasa geçilerek Mersin’i listelerine almalarının sağlanması tavsiyesinde bulundu.

Bunun yanı Bollywood filmlerine de işaret eden Mukerhji, farklı mekanlarda çekim yapmak istenebildiğini, böylesi durumlarda yaklaşık 100 kişilik bir ekibin uzun bir süre film çekim alanında konaklayabildiğini anlattı. Mersin isminin Hint filmlerinde geçiyor olmasının bölgenin tanıtımı adına da önemli olduğunu vurgulayan Mukerhji, ardından birçok Hintlinin adı geçen mekanları merak edip turistik turlar düzenleyebildiğini ifade etti.

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