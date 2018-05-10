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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Fatma AKSU/MERSİN
10.05.2018 - 22:21, Son Güncelleme:

Hindistan’ı temizleyecek

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Hindistan’ı temizleyecek

Hayat Kimya, 100 gram ile dünyada en az temizlik kağıdı kullanılan ülke olan Hindistan’da fabrika kurmaya hazırlanıyor. Hayat Kimya’nın Global Kâğıt Üretim Direktörü Lütfi Aydın, bu ülkede temizlik alışkanlık-larını değiştire-bileceklerini söyledi.

TÜRKİYE’de 12 yıl önce girdiği temizlik kâğıtları sektöründe bugün Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük kâğıt üreticisinden biri haline gelen Hayat Kimya, yurtdışı yatırımlarını arttırıyor. İran, Mısır, Rusya, Nijerya  tesislerinin ardından  şimdi de dünyanın en az temizlik kağıdı tüketen ülkesi Hindistan’da fabrika kurmaya hazırlandıklarını anlatan Hayat Kimya’nın Global Kâğıt Üretim Direktörü Lütfi Aydın, bu ülkede temizlik alışkanlıklarını değiştirebileceklerini dile getirdi. Aydın yıl sonunda ise Pakistan’da kuracakları tesisle üretime başlayacaklarını söyledi. 

Hindistan’ı temizleyecek

Geçtiğimiz yıl 1.5 milyar lira ciro yaptıklarını anlatan Lütfi Aydın, şu bilgileri verdi: “Mersin tesisinde üretilen her 2 üründen 1’ini Anadolu’ya diğerini 20 ülkeye ihraç ediyoruz. Mersin’deki tesislerde, üretimde kullanılan doğalgaz, ‘kojenerasyon’ adı verilen özel teknolojiyle ısı, buhar ve elektrik olmak üzere 3 farklı enerjiye dönüşüyor. Akıllı fabrika, üretim süreçlerinde ve idari operasyonlarında kullanılan tüm enerji ihtiyacını, tek bir enerji girdisiyle karşılıyor. Doğalgaz girdisiyle üretimde ihtiyaç duyulan elektrikten, kâğıt kurutmada kullanılan ısı ve buhara, yazın tesisteki havayı soğutmaya, kışın ise ısıtmaya yarayan sıcak su ihtiyaçlarına kadar kendi karşılayabiliyor. Mersin Kâğıt Fabrikası’nda enerji verimliliği oranı yüzde 88’e ulaştı. Hijyen, ev bakım ve temizlik kâğıtları kategorilerinde 12 markayla 9 ülkede 8 bine yakın çalışanla faaliyetteyiz.”

AR-GE’YE 100 MİLYON
TEMİZLİK kağıdı üretiminden plantasyon ormanlarından elde edilen selüloz kullandıklarını ve bu nedenle doğal ormanlara zarar vermediklerine vurgu yapan Aydın, Ar-Ge çalışmalarına 100 milyon lira ayırdıklarını, 2’si Kocaeli, biri Mersin ve 4’ü yurt dışında olmak üzere toplam 7 fabrikaya 700 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi. 2011 yılında İran’da fabrika açmaya karar verip, İran pazarında rafları dolaştıklarında, temizlik kağıdı tüketimimin yüzde 59’unun kutu mendil olduğunu görüp, “Kutu mendilde fark yarattıklarını” söyleyen Lütfi Aydın “2015 yılında Rus pazarına girdiğimizde marketlerde yüzde 65’i zımpara gibi eski kâğıttan, sert tuvalet kâğıtlarını görünce, burada yüzde yüz selülozla üretim yapan fabrika kurmaya karar verdik. 2017 yılında Mısır’a yatırım kararı verdiğimizde, kadınların çantalarında kâğıt peçeteyle dolaştığını görünce, çantalarına kolaylıkla koyabileceği geniş yüzeyli kâğıt mendil ürettik. Nijerya pazarının yüzde 95’i tuvalet kağıdını havlu, mendil, peçete olarak kullanıp yüzünü sildiğini görünce, çilek kokulu tuvalet kağıdı üretip, Nijerya’da en yenilikçi marka ödülünü aldık” dedi.

EN ÇOK ABD EN AZ HİNDİSTAN
- Dünyada yıllık toplam 37.2 milyon ton temizlik kağıdı kullanılıyor.

- Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre, Türkiye’de kişi başına temizlik kağıdı kullanımı yılda 531 bin ton iken, Ortadoğu’da 594 bin, Afrika’da 828 bin, Avrupa’da 8.8 milyon ton.

- Türkiye’de 2003 yılında kişi başına düşen yıllık temizlik kağıdı tüketim oranı 1.77 kilogram iken, 2015 yılında bu oran yüzde 5.74 kilograma ulaşmış.

- Yakın ve Ortadoğu’da kişi başı yıllık oran ise 4.3 kilogram.

- Dünyada en yüksek kişi başı kullanımda 24 kilogram ile Amerika başı çekiyor.

- 100 gram ile dünyada en az temizlik kağıdı kullanılan ülke Hindistan.

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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