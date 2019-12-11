Hindistan'daki soğan krizi Türk üreticilere fırsat oldu

Hindistan, olumsuz hava şartlarından dolayı soğan rekoltesinde yaşanan düşüşün etkisiyle yaşadığı sıkıntıyı aşmak için aralarında Türkiye'nin de olduğu ülkelerden talepte bulundu. Türk üreticileri, bunun üzerine Hindistan'a son 1,5 ayda yaklaşık 50 bin ton soğan ihraç ederken, yeni siparişleri karşılamak için hazırlıklara başladı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hindistan yönetimi, hava şartlarının etkisiyle beklentilerin altında kalan soğan rekoltesiyle halkın taleplerini karşılamakta zorlanınca çareyi ithalatta buldu. İthalatı kolaylaştırıcı bazı düzenlemeler yapılarak, Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerden soğan ithalatının önü açıldı.

Alınan karar, Türk üreticisi için de fırsat oldu. Türkiye'den Hindistan'a son 45 günde yaklaşık 50 bin ton soğan ihraç edildi. Yeni siparişlerin karşılanması için de Türkiye'nin ihtiyacı ve üretim durumu değerlendirmeye alındı.



"ÜRETİCİLERİMİZ SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Tevfik Dönmez, AA muhabirine, Hindistan'ın fırsatların çok hızlı ortaya çıktığı bir ülke olduğunu söyledi.



Ülkenin 1,5 milyarlık nüfusa sahip olduğunu hatırlatan Dönmez, bu yüzden tarım üretiminde yaşanan en küçük azalmanın ciddi eksiklikler çıkardığını bildirdi.

Dönmez, bu yıl Hindistan'da hava şartlarından dolayı soğan arzında sıkıntı yaşandığına dikkati çekerek, ülkede üretimin geçen seneye göre yüzde 50 daha az olduğunu kaydetti.



Türkiye'de bir süre önce soğan ve patatese olan talebin etkisiyle yüksek miktarda üretim gerçekleştiğini hatırlatan Dönmez, "Geçen sene soğan ve patates fiyatlarının yükselmesiyle çiftçi üretime yöneldi. Üretici çok büyük tonajlarda üretim yaptı. Ayrıca bir stok da oluşmuş oldu." dedi.



Dönmez, Hindistan'da meydana gelen sorun üzerine Türkiye'den soğan talep edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Hindistan'a yaklaşık 45 gündür soğan gönderiyoruz. Genelde Mersin ve İzmit limanlarından ürün gidiyor. Bu sürede yaklaşık 50 bin ton civarında sipariş alındı. Hindistan'da yaşanan soğan krizini fırsata çeviren üreticilerimiz siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Bunun bir kısmı özel sektör tarafından bazıları devlet kurumlarıyla yapılıyor."



"İHRACAT PLANLI ŞEKİLDE YAPILIYOR"



Artan talep nedeniyle Türkiye'den Hindistan'a yollanan soğan fiyatlarında yükselme yaşandığını ifade eden Dönmez, "Türkiye'den gönderilen soğan fiyatları ton başına 150 dolardan 250 dolara kadar yükseldi. Ülkemizde bir süre önce yaşanan sıkıntının ardından üretime yönelen üreticilerimiz için bu durum bir fırsat oldu" diye konuştu.



Bu süreçte Hindistan'ın soğan ihracatını yasakladığını ve ithalatı kolaylaştırıcı düzenlemeler yaptığını vurgulayan Dönmez, yeni siparişlerin de değerlendirildiğini dile getirdi.



Dönmez, "Ülkemizde soğan konusunda sıkıntı yaşanmaması için ihracat planlı bir şekilde yapılıyor." ifadesini kullandı.



Hindistan'a elma ihracatında da bu yıl artış meydana geldiğine dikkati çeken Dönmez, geçen sene 10 bin ton olan bu üründe satışın bu yıl 25 bin tona yükseldiğini kaydetti. Dönmez, bu yıl ayrıca 20 bin tona yakın beyaz haşhaş ihracatı yapıldığını da sözlerine ekledi.