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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.06.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatındaki kesinti giderildi

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Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatındaki kesinti giderildi

Hindistan tarafındaki sorunlar nedeniyle yaşanan Türkiye'den Hindistan'a beyaz haşhaş tohumu ihracatı kesintinin, elektronik ortamda takip edilecek bir online sistem kurularak çözüldüğü belirtildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden beyaz haşhaş tohumunda en büyük alıcı konumundaki Hindistan tarafında yaşanan sorunlar nedeniyle ihracatın son 3 yılda üç kez kesintiye uğradığı ifade edildi. 

Türkiye ve Hindistan arasında yetkili kurumlar ve bakanlıklar düzeyinde yürütülen temaslar sonucu, sorunun elektronik ortamda takip edilecek bir online sistem kurularak çözüldüğü kaydedildi. 

"HAŞHAŞ İHRACATÇILARINI YOĞUN BİR SÜREÇ BEKLİYOR" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, Türkiye'den Hindistan'a yapılan beyaz haşhaş tohumu ihracatının yüzde 98'inin kendi birliklerine üye ihracatçılar tarafından yapıldığını aktardı. 

Hindistan'a beyaz haşhaş ihracatında yaşanan tıkanıklığın giderilmesi adına 3 yıldır yoğun bir çaba gösterdiklerini dile getiren Terci, şu bilgileri verdi: 

"Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının kayda alınması için taraflar online sistem üzerinde mutabık kaldı. Bu amaçla bir yazılım yaptırıldı. Son olarak Hindistan makamları 25 Haziran 2019 tarihinde satış sözleşmeleri ve izin aşamaları için gerekli talimatlarını internet sayfalarına koyarak süreci yürütmeyi başlattılar. Biz de Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediğimiz toplantı ile haşhaş ihracatçılarımıza yeni kurduğumuz online sistemi tanıttık ve nasıl kullanacakları ile ilgili eğitim verdik. Online sistemde Ege İhracatçı Birlikleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Hindistan tarafının onayları sonucunda yıllık 50 milyon doları aşan haşhaş tohumu ihracatında yaşanan duraklamaların önüne geçmiş olduk. Bundan sonraki süreçte ihracatımız sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek. 2018 ürünü haşhaşı 31 Temmuz tarihine ihraç etmemiz isteniyor. Haşhaş ihracatçılarını yoğun bir süreç bekliyor. Bu sürenin uzatılması adına da girişimlerimiz sürüyor." 

Terci, Türkiye'den son yıllarda ortalama 60-65 milyon dolarlık haşhaş tohumu ihracatı yapıldığını, bunun yüzde 85'inin Hindistan'a gerçekleştirildiğini de vurguladı. 

Türkiye'den Hindistan'a beyaz haşhaş tohumu ihracatının kesintisiz şekilde yapılmasına olanak sağlayan "India Poppy Seed OnLine System" isimli sistem 1 Temmuz 2019 tarihinde hizmet vermeye başlayacak. 

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