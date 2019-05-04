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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.05.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Hindistan menşeli menteşe ithalatına damping önlemi

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Hindistan menşeli menteşe ithalatına damping önlemi

Hindistan menşeli ya da çıkışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşyaların ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, Almanya ve Hindistan menşeli ya da çıkışlı menteşe, çekmece rayları ve benzeri eşyaların ithalatına yönelik soruşturma tamamlandı. 

Almanya menşeli ya da çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşya ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmadığı sonucuna ulaşıldı. Bu çerçevede soruşturma konusu eşyanın tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Almanya menşeli ya da çıkışlı eşyayı kapsamamasına karar verildi. 

Hindistan menşeli olarak beyan edilen veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında ise Çin menşeli eşya için yürürlükteki dampinge karşı önlem ile aynı tutarda önlemin yürürlüğe konulması kararlaştırıldı. Bu kapsamda Hindistan menşeli ya da çıkışlı bu eşyaların ithalatında, kilogram başına 0,75-1,64 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak. 

D.P. Garg & Co. Pvt. Ltd, 3D Manufacturing LLP ve Suraj Hinges Pvt Ltd firmalarında üretildiği belirlenen kapı ve mobilya menteşeleri ile bilyeli çekmece raylarının ithalatında, üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlem uygulanmayacak. 

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