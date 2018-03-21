Hilton, 4 yeni otel daha açacak
Hilton, DoubleTree by Hilton ve Hampton by Hilton markaları altında Türkiye'de dört yeni otel açacağını açıkladı. Böylece Hilton, Türkiye pazarında faaliyette ve gelişmekte olan 90 otele sahip olacak.
Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Gelişim Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser yeni projeler ile ilgili; “Hilton, 60 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de varlığını sürdürüyor ve yaptığımız son anlaşmalar, Türkiye pazarına yönelik bağlılığımızın göstergesi. Türkiye, 2017 yılının ilk on ayında 29 milyondan fazla turistin gelmesiyle ziyaretçiler için önemli bir destinasyon olmaya devam ediyor . Hilton, ülke genelinde 11.000'den fazla odaya ve hazırlanmakta olan 4000'den fazla ek odaya sahip, bu dört önemli konumda yapılan anlaşmalarla ülkedeki ayak izimizi daha da büyütmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.
4 YENİ HİLTON GELİYOR
108 misafir odalı DoubleTree by Hilton Gaziantep, üç toplantı odası ile iki yemek mekânı seçeneği sunacak ve 2018'in ilk yarısında açılması planlanıyor. 2018 yılının sonunda açılması planlanan DoubleTree by Hilton Antalya City Centre ise, 150 modern misafir odasına sahip olacak.
Hilton'un Afyonkarahisar'daki ilk tesisi olacak DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar'ın 2019 yılında açılması bekleniyor. 2020 yılında açılması beklenen 140 misafir odalı Hampton by Hilton Sakarya, Sakarya'nın yeni şehir merkezi olan Serdivan ilçesinde yer alacak.
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