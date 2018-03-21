Hilton, 4 yeni otel daha açacak

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
21.03.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Hilton, 4 yeni otel daha açacak

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Hilton, 4 yeni otel daha açacak

Hilton, DoubleTree by Hilton ve Hampton by Hilton markaları altında Türkiye'de dört yeni otel açacağını açıkladı. Böylece Hilton, Türkiye pazarında faaliyette ve gelişmekte olan 90 otele sahip olacak.

Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Gelişim Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser yeni projeler ile ilgili; “Hilton, 60 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de varlığını sürdürüyor ve yaptığımız son anlaşmalar, Türkiye pazarına yönelik bağlılığımızın göstergesi. Türkiye, 2017 yılının ilk on ayında 29 milyondan fazla turistin gelmesiyle ziyaretçiler için önemli bir destinasyon olmaya devam ediyor . Hilton, ülke genelinde 11.000'den fazla odaya ve hazırlanmakta olan 4000'den fazla ek odaya sahip, bu dört önemli konumda yapılan anlaşmalarla ülkedeki ayak izimizi daha da büyütmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

4 YENİ HİLTON GELİYOR 
108 misafir odalı DoubleTree by Hilton Gaziantep, üç toplantı odası ile iki yemek mekânı seçeneği sunacak ve 2018'in ilk yarısında açılması planlanıyor. 2018 yılının sonunda açılması planlanan DoubleTree by Hilton Antalya City Centre ise, 150 modern misafir odasına sahip olacak.

Hilton'un Afyonkarahisar'daki ilk tesisi olacak DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar'ın 2019 yılında açılması bekleniyor.  2020 yılında açılması beklenen 140 misafir odalı Hampton by Hilton Sakarya, Sakarya'nın yeni şehir merkezi olan Serdivan ilçesinde yer alacak.

 

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