Hileli kıyma iddiasına bakanlık incelemesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, “hileli kıyma” iddiaları üzerine haberlere konu edilen satış noktalarındaki ürünlerde inceleme başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında yer alan “hileli kıyma” iddiaları üzerine Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Rutin olarak yapılmakta olan gıda kontrol ve denetim çalışmalarına ek olarak toplanan numuneler, Bakanlığımız laboratuvarlarında analiz için işleme alınmıştır. İlk analiz sonucuna göre, ‘kıymada boya kullanıldığı’ bulgusuna rastlanılmamıştır. Ayrıca 9 ilde kıyma ve kuşbaşı üretimi yapan 10 et parçalama tesisinden ve Türkiye genelinde 33 ildeki satış noktalarından numune alınmış olup analiz için laboratuvarlara gönderilmiştir. Çıkacak olan detaylı laboratuvar analiz sonuçları da kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.”
Açıklamada, laboratuvar analizlerinde, kıymada yağ oranı, cinsiyeti, boya, protein oranı gibi detayların incelendiği aktarılarak, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren bilgi, belge ve iddianın Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hassasiyetle ve titizlikle dikkate alındığının altı çizildi.
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