Hidrolik çatlatma atağı

TÜRKİYE son dönemde enerjide yaptığı atılımla hem dışa bağımlılığı azaltmaya hem de sahip olduğu kaynaklardan daha verimli yararlanmaya yönelik adımlar atıyor. Bu adımlardan biri de ABD’nin son yıllarda kayaların gözeneklerine hapsolmuş gaz ve petrolü çıkardığı hidrolik çatlatma yöntemi. ABD bu yöntemle enerji üretimini 10 yılda kat kat artırmayı başarmıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında gazetecilerle bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrolik çatlatma yöntemi ile petrol ve gazın daha hızlı çıkarılacağını söyledi.

ÇEŞMEKOLU İLK OLACAK

Türkiye’nin ilk defa Diyarbakır’daki Mermer-1 sahasında hidrolik çatlatma yöntemi ile petrol üretmeyi başardığını belirten Dönmez, “ABD kayagazı üretiminde 10 yılı aşkın süredir bu teknolojiyi kullanıyor. Türkiye de artık hidrolik çatlatma yöntemi ile doğal kaynaklarını daha etkin kullanacak. Lüleburgaz’daki Çeşmekolu-2 doğalgaz arama sahamızda yeni teknolojiyi kullanacağız. Yaklaşık olarak 5 bin metreye ineceğiz. Burada 160 günlük bir iş programımız var. Bakanlık olarak bu sahadan çok ümitliyiz” şeklinde konuştu.

Yeni çalışmaların sadece buradaki saha ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Bakan Dönmez, “Bu yıl hidrolik çatlatma ile 14 kuyuda yeni teknoloji ile kayagazı ve petrol arama çalışması yapacağız. Sadece TPOA değil bazı sahalarda özel firmalar da hidrolik çatlatma yöntemini kullanmaya başladığı için bu teknolojiyi kullanan firmalar da artık Türkiye’ye yerleşip hizmet vermeye başladı.Çok fazla detayları olan bir iş olduğu için özel çalışmalar gerektiriyor. Türkiye kısa zamanda az maliyetle daha fazla üretim yapacak” diye konuştu.

ENERJİYE 40 MİLYAR DOLAR

TÜRKİYE Petrolleri’nin 2018’de günlük petrol üretimini 43 bin 500 varilin üzerine çıkararak son 17 yılın en yüksek yurt içi üretim rakamına ulaştığına işaret eden Bakan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: “2019’da günlük ortalama petrol üretimimiz yaklaşık 46 bin varil civarında devam ediyor. Bugün itibarıyla, Türkiye Petrolleri eliyle bin 220 kuyuda petrol, 113 kuyuda ise doğalgaz üretimini gerçekleştiriyoruz. Doğalgaz tarafında ise 110’un üzerinde kuyuda doğalgaz üretimi devam ediyor. 2019’un ilk 3 ayında özel ve kamu ham petrol üretimimiz 4.8 milyon varil olarak gerçekleşti. Doğalgaz üretiminde ise yüzde 33’lük bir artışla 134.5 milyon metreküpe ulaştık. Son yılların ortalamasına baktığımızda petrol doğal gaz ve kısmen kömür ithalatına 40 milyar dolarlık bedel ödüyoruz.”