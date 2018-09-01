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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
01.09.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Hiçbir ilaç öldüremiyor! İstila ettiler

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Domatesin yokluğunda aç kalan ‘tutalar’ susamları istila etti. Tonlarca domatesi çöpe gönderen ‘tuta absoluta’ susam tarlalarına zarar veriyor. Hiçbir ilacın öldüremediği ‘tuta absoluta’ çiftçiyi kara kara düşündürüyor.

Örtü altı ve açık tarımda Türkiye’de söz sahibi olan Antalya’nın Aksu ilçesinde kış aylarında milyonlarca ton domatesin çöpe gitmesine neden olan ‘tuta absoluta’ zararlı böcekleri, bu kez domatesin yokluğunda susam tarlalarına dadandı. Susam tarlalarında binlerce ton zarar olduğu öğrenildi.

Hiçbir ilaç öldüremiyor İstila ettiler


2009 yılında Güney Avrupa üzerinden Türkiye’ye giren ‘tuta absoluta’ bu kez susam tarlalarını mesken tuttu. Özellikle kış aylarında binlerce dönüm örtü altı tarım alanlarının içerisinde bulunan milyonlarca ton Akdeniz’in incisi domatesin çöpe gitmesine neden olan ‘tuta absoluta’, domatesin yokluğunda susam tarlalarına saldırdı. İlçede yüzlerce dönüm alanda ekili bulunan susamlarda, tuta böcekleri nedeniyle verim düştü. Susam ağaçlarının tepeleri tutalar tarafından mesken edilerek, üst meyveler tutalar tarafından tüketildi. Çiftçiler ise dönümden normal şartlarda 120 kilo susam aldıklarını ifade ederlerken bu yıl tuta nedeniyle dönümden alınan susamın 50 kilogramın altına kadar düşeceğini ifade etti.

Hiçbir ilaç öldüremiyor İstila ettiler

DOMATES SEZONU ÖNCESİ TUTA KORKUSU SARDI

Diğer taraftan çiftçilerin her türlü mücadelesine rağmen bir türlü yok edilemeyen ‘tuta absoluta’ böcekleri, bu yıl da domates sezonu öncesi çiftçileri kara kara düşündürüyor. Geçen yıl çiftçileri milyonlarca ton domates zararına uğratan tutaların, bu yıl da domateslerin dikilmeye başlaması ile birlikte yeniden etkili olacağı konuşuluyor. Çiftçiler, daha önce 'tuta' kelebeğinin yok edilmesinde kullandıkları ilaçların tesir etmemesi üzerine ilaçların araştırılması için Aksu Tarım İlçe Müdürlüğüne de dilekçe verdi.

Hiçbir ilaç öldüremiyor İstila ettiler

“TUTALAR DOMATESİN YOKLUĞUNDA SUSAMLARA SALDIRDI”

3 ay önce tuta nedeniyle domateslerini söktüklerini ve milyonlarca ton zarar verdiklerini ifade eden çiftçi Mustafa Güvendiren, "Artık tuta denilen böcekler ile mücadele edemiyoruz. Attığımız ilaçların hiç tesiri yok. Domates bitti şimdi bir dikimimiz daha geldi. Tehlike yine kapıda bekliyor. Tutalar domatesin yokluğunda susamlara saldırdı. Yoncaları bitirdi. Biz çiftçiler olarak artık ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Domatesi tutadan dolayı kaldıramadık bu sefer susamı da kaldıramıyoruz" dedi.

Hiçbir ilaç öldüremiyor İstila ettiler

"TUTADAN DOLAYI 50 KİLO SUSAM ALIRSAK BUNA RAZIYIZ"

Bir başka çiftçi Ramazan Çölgeçen ise, "Biz her sene susam ekiyoruz. Her yıl ortalama dönümden 120 kilo susam alıyoruz. Bu sene tutadan dolayı 50 kilo susam alırsak buna razıyız. Bir susam ağacında 6 tane meyve var. Bunun altı da üstü de boş. Tuta bitirdi. Tutadan dolayı çiftçilik yapacak halimiz kalmadı. Domates ekiyoruz bitiriyor. Susam ekiyoruz bitiriyor. İlaçların bir etkisi kalmadı. Bir ilaç ismi duyuyoruz gidip hemen alıyoruz ama onun da etkisi yok” ifadelerini kaydetti.

30 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Hasan Güvendiren ise, "Ektiğimiz bütün ürünleri tuta böceği istila ediyor. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim" ifadelerini kullandı.

 

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