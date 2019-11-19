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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Hibrit araçların enerjisini "bor"dan karşılamak için proje geliştirdi

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Hibrit araçların enerjisini "bor"dan karşılamak için proje geliştirdi

Van'da gelecekte fosil yakıtlı araçların yerini alması beklenen hibrit araçların enerji ihtiyacının bor madeninden karşılanması amacıyla proje hazırlandı.

Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan "TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü"nü geçen yıl alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Zahmakıran, bor madenindeki hidrojenin uygun katalizörler geliştirilerek salıverilmesi ve bundan hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üretilebilmesi için 19 ay önce proje geliştirdi.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesiyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan Zahmakıran, AA muhabirine, şu an temel bilimler düzeyinde olan projede başarılı olunması durumunda ülke adına önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacaklarını söyledi. Küresel ısınmaya karşı fosil yakıtlı araçların satışına sınırlama getirilmesinin gündemde olduğunu belirten Zahmakıran, şirketlerin elektrikli, hibrit ve diğer temiz yakıtlı araçlar geliştirecekleri öngörüsüyle yola çıktıklarını aktardı.

 "DÜNYA BOR REZERVİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ TÜRKİYE'DE"

Projede kullandıkları "hidrazin-boran" kimyasalının birçok önemli özelliğinin bulunduğuna işaret eden Zahmakıran, şu bilgileri verdi:
"Bor, yapısında çok yüksek miktarda hidrojen depolayabiliyor. Geleceğe yönelik enerji sistemleri düşünüldüğünde hidrojen ekonomisi önemli başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu parametrelerden biri, hidrojeninin depolanması, diğeri de hidrojenin istenildiği ortamlarda salıverilmesidir. Projemizin temel konusu bor madeni içindeki hidrojenin uygun katalizörler geliştirilerek, salıverilmesi ve bundan enerji üretilmesi üzerinedir. Dünya bor rezervlerinin büyük kısmı Türkiye'de bulunuyor. Projemiz başarıya ulaşırsa hidrojenin depolanması, salıverilmesi ve bor kimyasalının kullanılması ülkemiz açısından büyük önem arz edecek. Projemizin temel konusu içerisinde bulunan hidrojenin uygun katalizörler geliştirilerek, salıverilmesi ve bundan enerji üretilmesi üzerinedir."

"HİBRİT ARAÇLARIN YAYGINLAŞMASI GEREKİYOR"

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmanın, karbondioksit emisyonunu düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri olduğunu vurgulayan Zahmakıran, şunları kaydetti: "Projenin uygulamaya geçmesi için öncelikle hibrit araçların üretilmesi ve yaygınlaşması gerekiyor. Hibrit araçlar elektrik enerjisiyle çalışıyor. Hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin üretilmesinde yakıt hücreleri dediğimiz sistemler kullanılıyor. Projemizle, hidrazin-boran yakıt tankı entegre edilen hibrit araçların ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini üretilebileceğiz." 

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