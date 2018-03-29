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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
29.03.2018 - 15:07, Son Güncelleme:

Hibe destekleri bu yıl da devam ediyor | Genç çiftçiye hibe desteği şartları

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Hibe destekleri bu yıl da devam ediyor | Genç çiftçiye hibe desteği şartları

Tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için yapılan hibe destekleri devam ediyor. Genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. İşte genç çiftçiye hibe desteği şartları!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın (KKYDP) 12'nci etabıyla ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulamaları hayata geçirmek için desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Fakıbaba, “2 bin 723 projeyi programa aldık. Bu projeler için 841 milyon lira hibe ödeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, bakanlığın genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği sağlanması uygulaması bu yıl da devam edecek. Başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje, KDV hariç hazırlanacak ve hibe ödemesi buna göre gerçekleştirilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra başlayacak ve 20 gün devam edecek.

GENÇ ÇİFTÇİYE HİBE DESTEĞİNİN ŞARTLARI

Genç çiftçilerin, destekten yararlanması için bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı da aranıyor.

 

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