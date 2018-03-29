Hibe destekleri bu yıl da devam ediyor | Genç çiftçiye hibe desteği şartları
Tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için yapılan hibe destekleri devam ediyor. Genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle bunların işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. İşte genç çiftçiye hibe desteği şartları!
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın (KKYDP) 12'nci etabıyla ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulamaları hayata geçirmek için desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Fakıbaba, “2 bin 723 projeyi programa aldık. Bu projeler için 841 milyon lira hibe ödeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, bakanlığın genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği sağlanması uygulaması bu yıl da devam edecek. Başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla 30 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılacak. Proje, KDV hariç hazırlanacak ve hibe ödemesi buna göre gerçekleştirilecek.
Başvurular, bugünden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra başlayacak ve 20 gün devam edecek.
GENÇ ÇİFTÇİYE HİBE DESTEĞİNİN ŞARTLARI
Genç çiftçilerin, destekten yararlanması için bugün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Daha önce Bakanlığın diğer hibe programından faydalanmamış olma şartı da aranıyor.
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