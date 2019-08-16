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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Umut ERDEM/ANKARA
16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Heyetten çıkan kararların yüzde 68’i tüketici lehine

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Heyetten çıkan kararların yüzde 68’i tüketici lehine

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tüketici Hakem Heyetlerine son iki buçuk yılda en fazla müracaatın finansal hizmetler ve perakende ticaret sektörleri hakkında olduğunu belirterek, “Toplam 445 bin 309 adet ayıplı mal başvurusu yapılmıştır. Toplam 1 milyon 458 bin 7 adet kararın 995 bin 984 adedi başvuran lehine, 419 bin 701 adedi aleyhine sonuçlanmıştır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, TBMM Başkanlığı’na Bakan Pekcan’ın heyetlere ilişkin sorularını yanıtlaması üzere bir önerge verdi. Pekcan, “Tüketici Hakem Heyetleri Başkanlıklarına yapılan başvuru sayısı, 2017 yılında 592 bin 752 adet, 2018 yılında 562 bin 821 adet, 1 Ocak 2019 - 31 Mayıs 2019 döneminde 236 bin 907 adettir. Söz konusu heyetlere 1 Ocak 2017 - 31 Mayıs 2019 döneminde en fazla müracaat Finansal Hizmetler ve Perakende Ticaret Sektörleri hakkında yapılmış olup toplam 445 bin 309 adet ayıplı mal başvurusu yapılmıştır. Tüketici Hakem Heyetleri tarafından verilen toplam 1 milyon 458 bin 7 adet kararın 995 bin 984 adedi başvuran lehine, 419 bin 701 adedi aleyhine, 32 bin 941 adedi ise görevsizlikle sonuçlanmıştır” dedi.

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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