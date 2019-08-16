Heyetten çıkan kararların yüzde 68’i tüketici lehine
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tüketici Hakem Heyetlerine son iki buçuk yılda en fazla müracaatın finansal hizmetler ve perakende ticaret sektörleri hakkında olduğunu belirterek, “Toplam 445 bin 309 adet ayıplı mal başvurusu yapılmıştır. Toplam 1 milyon 458 bin 7 adet kararın 995 bin 984 adedi başvuran lehine, 419 bin 701 adedi aleyhine sonuçlanmıştır” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, TBMM Başkanlığı’na Bakan Pekcan’ın heyetlere ilişkin sorularını yanıtlaması üzere bir önerge verdi. Pekcan, “Tüketici Hakem Heyetleri Başkanlıklarına yapılan başvuru sayısı, 2017 yılında 592 bin 752 adet, 2018 yılında 562 bin 821 adet, 1 Ocak 2019 - 31 Mayıs 2019 döneminde 236 bin 907 adettir. Söz konusu heyetlere 1 Ocak 2017 - 31 Mayıs 2019 döneminde en fazla müracaat Finansal Hizmetler ve Perakende Ticaret Sektörleri hakkında yapılmış olup toplam 445 bin 309 adet ayıplı mal başvurusu yapılmıştır. Tüketici Hakem Heyetleri tarafından verilen toplam 1 milyon 458 bin 7 adet kararın 995 bin 984 adedi başvuran lehine, 419 bin 701 adedi aleyhine, 32 bin 941 adedi ise görevsizlikle sonuçlanmıştır” dedi.
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