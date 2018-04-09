Hesapta 45 milyon lira birikti son tarih 15 Haziran
Tüketicilerin, bankalardan aldığı krediler için yaptırılan hayat sigortaları için hesaplarda biriken para tutarı 45 milyon liralı buldu. Hak sahipleri 15 Haziran’a kadar ilgili sigorta şirketine başvurmalı. Aksi taktirde para, ‘Güvence Hesabı’na aktarılacak. 2017 yılı sonu itibari ile, hak sahibi sayısı ise 175 bini aşıyor.
Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Taner Çağatay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bankalardan kredi alan tüketicilerin vefatı sonrası sigortadan hak edişlerini almakta sıkıntı yaşamamak için sigorta yaptırırken dikkatli olmaları gerektiğini aktardı.
Taner Çağatay açıklamasının devamında “Bankadan kredi alan tüketici zorunlu olarak hayat sigortası yaptırılmaktayken tüketicinin öncelikli olarak dışardan diğer şirketlerden de en az 3 şirketten teklif almalı ve karşılaştırma yaparak en uygun poliçeyi seçme hakkı olması gerekiyor.
Bu poliçe yapılırken gerekli itina gösterilmeli ki vefat anında hak sahipleri mağdur edilmemeli. Vefat anında banka, sigorta şirketinden kalan alacağını hemen tahsil ediyor. Ancak, teminatın artan kısmı hak eden varislerince alınamıyor” dedi.
YARISI HESAPTA KALIYOR
Çağatay, konuya ilişkin verdiği bir örnekte “Örneğin 100 bin TL kredi alındı ve karşılığında 100 bin liralık hayat sigortası yapıldı. Ve geçen yıllar içinde bu burcun
yarısı yani 50 bin liralık kısmı ödendi.
Farz edelim ki o sırada krediyi alan kişi vefat oldu. Banka hemen, alacağına karşılık 50 bin lirayı sigorta şirketinden alıyor. Kalan miktar varislere gitmesi gerekirken poliçenin üzerinde yakınlarının ismi, vatandaşlık numarası, irtibat numarası olmadığı, sadece varisleri ibresi yazıldığı ve yeterli takip edilmediği için kalan para sigorta şirketinin kasasında bekliyor” şeklinde konuştu.
SON BAŞVURU TARİHİ 15 HAZİRAN
Sigorta şirketlerinin kasasında bekleyen paralar için 15 Haziran’a kadar başvuru yapılması gerekir. Hak sahipleri, guvencehesabi.org.tr adresine girip vatandaşlık numaraları ile sorgulamaları ve müracaat etmeleri gerekiyor. Veya aynı sorgu sigorta şirketlerinin web sitelerinde de yapılabilir.
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