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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.04.2018 - 17:12, Son Güncelleme:

Hesapta 45 milyon lira birikti son tarih 15 Haziran

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Hesapta 45 milyon lira birikti son tarih 15 Haziran

Tüketicilerin, bankalardan aldığı krediler için yaptırılan hayat sigortaları için hesaplarda biriken para tutarı 45 milyon liralı buldu. Hak sahipleri 15 Haziran’a kadar ilgili sigorta şirketine başvurmalı. Aksi taktirde para, ‘Güvence Hesabı’na aktarılacak. 2017 yılı sonu itibari ile, hak sahibi sayısı ise 175 bini aşıyor.

Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Taner Çağatay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bankalardan kredi alan tüketicilerin vefatı sonrası sigortadan hak edişlerini almakta sıkıntı yaşamamak için sigorta yaptırırken dikkatli olmaları gerektiğini aktardı.

 Taner Çağatay açıklamasının devamında “Bankadan kredi alan tüketici zorunlu olarak hayat sigortası yaptırılmaktayken tüketicinin öncelikli olarak dışardan diğer şirketlerden de en az 3 şirketten teklif almalı ve karşılaştırma yaparak en uygun poliçeyi seçme hakkı olması gerekiyor.

Bu poliçe yapılırken gerekli itina gösterilmeli ki vefat anında hak sahipleri mağdur edilmemeli. Vefat anında banka, sigorta şirketinden kalan alacağını hemen tahsil ediyor. Ancak, teminatın artan kısmı hak eden varislerince alınamıyor” dedi.

YARISI HESAPTA KALIYOR

Çağatay, konuya ilişkin verdiği bir örnekte “Örneğin 100 bin TL kredi alındı ve karşılığında 100 bin liralık hayat sigortası yapıldı. Ve geçen yıllar içinde bu burcunHesapta 45 milyon lira birikti son tarih 15 Haziran
yarısı yani 50 bin liralık kısmı ödendi.

Farz edelim ki o sırada krediyi alan kişi vefat oldu. Banka hemen, alacağına karşılık 50 bin lirayı sigorta şirketinden alıyor. Kalan miktar varislere gitmesi gerekirken poliçenin üzerinde yakınlarının ismi, vatandaşlık numarası, irtibat numarası olmadığı, sadece varisleri ibresi yazıldığı ve yeterli takip edilmediği için kalan para sigorta şirketinin kasasında bekliyor” şeklinde konuştu.

 SON BAŞVURU TARİHİ 15 HAZİRAN

Sigorta şirketlerinin kasasında bekleyen paralar için 15 Haziran’a kadar başvuru yapılması gerekir. Hak sahipleri, guvencehesabi.org.tr adresine girip vatandaşlık numaraları ile sorgulamaları ve müracaat etmeleri gerekiyor. Veya aynı sorgu sigorta şirketlerinin web sitelerinde de yapılabilir.

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