Hesapları bir bir kapatıyor

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 1999’dan bu yana TMSF bünyesinde bulunan Zeytinoğlu Holding ile de anlaşma sağladıklarını açıkladı. Gülal, “Geçen günlerde Cavit Çağlar’ın başında olduğu Çağlar Grubu ile el sıkıştık. Şimdi de Zeytinoğlu Holding ile anlaştık. Çukurova Grubu ile de anlaşmaya çok yakınız. Niyetimiz 20-25 yıldır TMSF bünyesinde bulunan tüm dosyaları anlaşarak kapatmak ve esas çalışma alanımız olan mevduat sigortasına odaklanmak” dedi.

TMSF’nin bugüne kadar 23 milyar dolar tahsilat yaparak Hazine’ye aktardığını kaydeden Gülal, “TMSF bünyesinde bulunan 1990’lardan kalma dosyalardan halen bir miktar alacağımız var. Bu dosyalarla ilgili aslında yapılabilecek ne varsa yapılmış. Fon da, muhataplarımız da artık yoruldu. Bu dosyaları kapatarak ilerleyelim diyoruz. Kalan alacağın içinde en az 500-600 milyon dolar tahsil edebileceğimiz dosyalar var. Son bir kez daha muhataplarla masaya oturarak, alabileceğimiz ne varsa alıp, anlaşmanın yollarını arıyoruz. Ama hiçbir zaman helalleşemeyeceğimiz dosyalar da var. Örneğin Yahya Murat Demirel’in, Cem Uzan’ın ve Erol Aksoy’un bize çok borcu var. Bu borçları ödemeden anlaşmamız imkansız. Dolayısıyla bazı dosyalar hiçbir zaman kapanmayacak. Bunların dışında ‘borcumu ödemek istiyorum’ diyen herkese kapımızı açtık, bekliyoruz” diye konuştu.

31.6 MİLYAR TL CİRO

TMSF kayyumluğunda yönetilen Koza Altın’ın Kayseri Himmetdede tesislerinde basın mensupları ile bir araya gelen Gülal, TMSF’nin mevcut faaliyetlerini ve önümüzdeki dönem planlarını anlattı. TMSF bünyesinde şu anda 928 şirket bulunduğunu kaydeden Gülal şöyle konuştu: “Bu şirketlerin 323’ü şu anda faal değil, tasfiye aşamasında. Biz elimizdeki şirketlere milli servet gözüyle bakıyoruz. Bu şirketler devraldığımız günden bu tarafa yüzde 29 büyüdü. Bünyemizdeki şirketlerin öz kaynakları 21.2 milyar lira, ciroları 31.6 lira, aktif büyüklükleri ise 57.8 milyar liraya ulaştı. Toplam çalışan sayısı ise 44 bin 282’ye yükseldi.”

KAYYIMLA SÜRMEZ

Boydak Holding, Koza Altın gibi TMSF’nin yönetimindeki büyük gruplara zaman zaman yerli ve yabancı kuruluşların ilgi gösterdiklerini kendilerinin de bu ilgiyi kamuoyundan takip ettiklerini söyleyen Gülal, “Kayyımla yönetim sürdürülebilir bir model değil. Devletin bu yükten kurtulması gerekiyor. Ama bazı şirketlerle ilgili yargı süreci devam ediyor. Dolayısıyla bize bugüne kadar herhangi bir şirketle ilgili satın alma konusunda resmi bir başvuru olmadı. Bazıları ilgilerini medyaya açıklıyor. Bu kadar büyük ve iyi durumda olan şirketlere ilgi olması normal. Bizim bu şirketlerle ilgili en az 10 yıl gibi bir zamanımız var diye düşünüyoruz. Geçmişte olduğu gibi sürecin 20-25 yıla uzamasını istemiyoruz. Ancak mahkeme süreci netleşmeden de bir adım atamayız. Kuruma ilk geldiğimde asli işimize bir an önce dönelim derken 15 Temmuz darbesi tüm süreçleri altüst etti” şeklinde konuştu.

AVRUPA’NIN EN GÜÇLÜ FONUYUZ

TMSF’nin kamuoyunda hep şirketlere el koyan bir kurum olarak anıldığını hatırlatan Muhiddin Gülal, “Oysa TMSF olarak Avrupa’nın en güçlü mevduat sigortacılık fonlarından biriyiz. Asıl işimiz mevduat sigortası. Bu yıl 43.1 milyar TL’lik rezerv büyüklüğüne ulaştık. Sigorta kapsamında hemen hemen 490 milyar TL seviyesinde bir rakamımız var. Riskimizi karşılama oranımız yüzde 8.2. Dünyada bu oranda bir fon yok. 2013’ten beri bankalardaki mevduatın 100 bin liraya kadar olan kısmı garanti altında. Ama 100 bin TL biraz düşük kaldı, oranımızın yüksek olmasının bir sebebi de bu. Avrupa’da bu oran 100 bin Euro, Amerika’da 250 bin dolar” dedi.

KOZA’DA HEDEF 10 TON ALTIN





TMSF kayyumluğunda yönetilen Koza Altın’ın Türkiye’de çıkartılan altının 3’te 1’ini çıkartıyor olması sebebiyle ekonomik değeri yüksek ve stratejik öneme sahip bir kurum olduğunu vurgulayan Gülal şu bilgileri verdi: “Türkiye’de yılda 27.2 ton altın çıkartılıyor. 2018 itibarıyla bunun 8.4 tonunu Koza grubu çıkarttı. 2017 yılında 6.3 ton altın çıkartan Koza grubu, 2018 yılında yüzde 28’lik artışla üretim miktarını 8.4 tona çıkardı. Gıda, inşaat, turizm ve madencilik sektöründe 11 şirketle faaliyet yürüten grubun amiral gemisi Koza Altın. İzmir Bergama ve Dikili’de, Eskişehir Sivrihisar’da, Kayseri Himmetdede’de ve Gümüşhane Mastra’da 5 aktif madende altın üretimi yapan Koza Altın olarak 2019’da 10 ton (330 bin ons) altın çıkartmayı hedefliyoruz. 2017 yılında yaklaşık 1 milyar lira cirosu olan Koza Altın, 2018 yılında bunu yüzde 61 artışla 1.6 milyar liraya yükseltti. Koza Altın’ın bankalara hiçbir borcu yok. Bu yönüyle de Koza Grubu olağanüstü bir başarı elde etti. 2017 yılında 531 milyon lira net kâr eden şirketimizin net kârı 2018’de yüzde 20 artışla 1.1 milyar liraya ulaştı.”

ÇUKUROVA’DA 2.3 MİLYAR DOLAR TAHSİLAT YAPTIK

MUHİDDİN Gülal’ın anlaşma sağladıklarını açıkladığı Esbank’ın sahibi Zeytinoğlu Holding, daha önce TMSF ile 650 milyon dolara yakın alacak konusunda protokol imzalamış ancak holdingin ödemeler konusunda aksaklık yaşadığı zaman zaman kamuoyuna yansımıştı. Gülal, Zeytinoğlu Holding ile anlaşmanın detayları hakkında bilgi vermezken, TMSF’nin anlaşmak üzere olduğu bir diğer grubun da Çukurova olduğun belirterek, “Çukurova’da bugüne kadar 2.3 milyar dolar tahsilat yaptık. Şu anda dosyayı kapatmak üzere anlaşmaya çok yakınız” dedi.

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