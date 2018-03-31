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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.03.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Herkesin evinde var! Yeni dönem 21 Nisan'da başlıyor

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Herkesin evinde var! Yeni dönem 21 Nisan'da başlıyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: "Türkiye’deki kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artırıyoruz. 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak. Bu değişimle birlikte ülkemiz doğalgaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanacak" açıklamasında bulundu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'deki kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artırmak için düzenleme yaptıklarını belirterek, "400 kilovat (kW) ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel kombi ve kazanların üretimi ve ithalatı 21 Nisan'dan itibaren durdurulacak. Üreticilerin ellerindeki ürünleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermeleri gerekiyor." dedi.

Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çevrenin daha fazla korunması ve emisyon değerlerinin azaltılması amacıyla uygulamaya alınan Enerji ile İlgili Ürünler Yönetmeliği'nin yeni fazlarının Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını hatırlattı.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucu kombi ve kazanlarda enerji verimliliğini artıracak düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Özlü, bu düzenlemelerin 21 Nisan 2018'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de üretilen ve ithal edilen 400 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi ve kazanların, daha yüksek verimli yoğuşma teknolojisine sahip olmalarının zorunlu olacağını belirten Özlü, 400 kW ısıtma gücüne kadar olan konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve kazanların üretimi ve ithalatının da bu tarihten itibaren durdurulacağını bildirdi.

Özlü, üreticilerin ellerindeki ürünleri 1 Ocak 2019 tarihine kadar bayilerine göndermek zorunda olduklarına dikkati çekerek, 2 bin litre hacme kadar sıcak su ısıtıcıları ve boylerlerin (sıcak su kazanları) enerji verimlilik kriterlerinin de yükseltileceğini ifade etti. Özlü, şunları kaydetti:
"Yönetmelik kapsamında kombilerin içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki sıcak su sirkülasyonunu sağlayan devir daim pompalarının daha az elektrik tüketen yüksek verimli pompa olmaları zorunluluğu da getirilecek. Verim değerlerinin yanı sıra enerji etiketlemeleriyle ilgili de bazı yeni düzenlemeler getiriyor. 70 kilovat ısıtma gücüne kadar olan kombi, kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler için üreticilerin enerji verimliliği etiketi düzenlemesi zorunlu olacak.  Buna paralel olarak, kombi, kazan, ısı pompası veya güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üreticilerinin birlikte kullanıldıkları ısıtma sistemlerinde de tüm ısı üreticisi kombinasyonuna ait enerji etiketlemesinin, uygulamacı firmalar tarafından yapılması konusu da gündeme gelecek."

Düzenleme ile son tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre dostu ısıtma ürünleri seçenekleri sunulacağını anlatan Özlü, son tüketicilerin de satın almak istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi olacağını aktardı.

YILDA 1,3 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK

Türkiye'deki kombi pazarının ortalama yıllık 1,2 milyon adet seviyesi olduğuna işaret eden Özlü, bunun halen yüzde 40’nın Enerji İle İlgili Ürünler Yönetmeliğine uygun olan yoğuşmalı cihazlardan oluştuğunu ifade ettti.

Özlü, "Yönetmeliğin diğer fazlarının devreye girmesiyle birlikte pazarın yüzde 60’lık kısmı da yoğuşmalı cihazlara dönecek. Standart kombilerle yoğuşmalı kombiler arasında yüzde 35-40 seviyelerinde bir fiyat farkı söz konusu olsa dahi özellikle son 3 yılda Bakanlığımızın destekleri ve DOSİDER üyelerinin yaptığı çalışmalarla pazar talebinde önemli bir farklılaşma yaşanmayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Yoğuşmalı cihazların standart cihazlara göre ortalama yüzde 15 daha verimli olduğuna dikkati çeken Özlü, bunun da yakıt tüketiminin söz konusu nispette azalması anlamına geldiğini söyledi.

Özlü, yoğuşmalı kombiler ile standart kombiler arasındaki fiyat farkının yapılan tasarrufla birkaç yıl içerisinde kendisini hızlı bir şekilde amorti edebildiğine dikkati çekerek, "Bu değişimle birlikte ülkemiz doğal gaz tüketiminde yıllık yaklaşık 1,3 milyar liralık tasarruf sağlanması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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