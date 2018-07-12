Herkesin aklındaki soru: Garanti’yi kim sattı?
Garanti Bankası’nda iki gündür satış 1 milyar lirayı buldu ve bankanın değeri 6 milyar dolara indi. Kritik soru şu: Garanti’yi kim sattı?
Salı gününden itibaren Borsa İstanbul’da en çok satılan ve yabancının çıkış yaptığı hisse Garanti Bankası. Peki, Borsa İstanbul’un uzun süre en değerli şirketi olan ve borsadaki ağırlığı en yüksek olan hisse Garanti’yi kim sattı? Alnus Yatırım’ın Araştırma Notu’nda bu sorunun cevabı aranıyor.
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