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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.12.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Herkesi ilgilendiriyor! Tapuda yeni dönem

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Herkesi ilgilendiriyor! Tapuda yeni dönem

Tapu senetlerinde başlayacak yeni dönem, ev alım ve satımında dolandırıcılığa kadar uzanan önemli bir karışıklığın da son bulmasını sağlayacak.

Yeni tapularda QR kod ile dijitalleşme sağlanırken, eski tapularda bulunmayan ‘proje metrekaresi’ bilgisi de eklenecek. Böylece dairenin, apartmanın bulunduğu arsada ne kadar paya sahip olduğuna ilişkin kafa karışıklıkları son bulacak. Net ve brüt metrekareler belli olacak.

ARSA PAYI DA VAR

Posta'nın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kasım ayında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ‘Tapu Senetlerinin Yenilenmesi ve e-Devlet Uygulamaları Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada, QR kodlu yeni tapu senetlerine geçileceğini açıklamıştı. Eski tapularda taşınmazın ada pafta bilgileri, yüzölçümü, vasfı, malik bölümü, pay durumu, tapunun niteliği (mülkiyet, irtifak, devremülk gibi), arsa payı, kat, daire, blok gibi bilgiler yer alıyordu.

HATALAR ÇÖZÜLECEK

Yeni tapularda ‘mahalle, ada, parsel’ bilgileri yer almayacak. QR kodlu tapulara taşınmaz numarası gibi bilgilerin yanı sıra proje metrekaresi de eklenecek. Bu bilginin tapuda yer almasının büyük bir sorunu çözeceğini söyleyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Eski tapularda yer alan arsa payı kavramının vatandaş tarafından tam olarak algılanamaması ve ayrıca ülkemizde birçok projede arsa paylarında yapılan ciddi hatalar nedeniyle vatandaş bağımsız bölümün metrekaresinin ne kadar olduğunu bilmeden taşınmaz satın alabiliyordu” dedi.

ŞEFFAF BİLGİ VERECEK

Belediyeye giderek proje kontrolü yapmanın da çoğu zaman mümkün olmadığı için ciddi hatalar yapıldığını ve bazen dolandırıcılık olayları da yaşanabildiğini belirten Kiraz, “Yeni tapu belgesinde ‘proje metrekaresi’ denilen bir bölüm yer alacak. Böylece hem bu taşınmazı satın alan hem de satın aldıktan sonra bir üçüncü kişiye satmak için göstermek zorunda olan kişi bu bilginin varlığı nedeniyle şeffaf olmak zorunda kalacaktır. Taşınmazların değerlemesi konusunda da değerleme uzmanları için çok önemli bir veri olduğunu da söylemek gerekiyor.” diye konuştu.

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