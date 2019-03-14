Herkesi ilgilendiriyor! BTK'dan çok önemli tarife ücreti uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHerkesi ilgilendiriyor! BTK'dan çok önemli tarife ücreti uyarısı
GeriEkonomi Herkesi ilgilendiriyor! BTK'dan çok önemli tarife ücreti uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
14.03.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Herkesi ilgilendiriyor! BTK'dan çok önemli tarife ücreti uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Herkesi ilgilendiriyor! BTK'dan çok önemli tarife ücreti uyarısı

GSM firmalarının târife ücretlerindeki değişiklikleri abonelere SMS ile duyurması gerektiğini açıklayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), açıklamanın zamdan mâkul bir süre önceden yapılması gerektiğini bildirdi.

BTK, bir vatandaşın, “İmzaladığım abonelik sözleşmesindeki târife ücreti işletmeci tarafından yükseltilebilir mi?” yönündeki soruyu cevaplandırdı.

çıklamada, "Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında işletmecilerin târife değişikliklerini yürürlüğe girmeden mâkul bir süre öncesinde abonelere kısa mesaj (SMS), arama veya posta ile duyurmaları koşuluyla tarifelerini değiştirebilme hakları bulunmaktadır" denildi.

BTK, taahhütlü târife aboneliğinnin sonlandırılma yollarını da açıkladı. Açıklamada, "Taahhütlü sözleşmenizden caymanız hâlinde İşletmeciler taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile aboneden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamını karşılaştırarak, abone lehine olan bedeli cezaî şart veya cayma bedeli olarak talep edebilmektedirler.Diğer bir deyişle İşletmeciler, taahhütten caydığınız andaki sağlanan tüm indirimler ile taahhüdünüzü devam ettirmeniz durumunda ödeyeceğiniz ücretleri karşılaştırarak, daha düşük olan tutarı talep edebilmektedirler. Taahhütlü sözleşme, karşılıklı edim içeren borç sözleşmesi hükmünde olup, sözleşme süresince iki tarafın da (abone ve işletmeci) sözleşme şartlarına uyması beklenir. Elektronik haberleşme sektöründe taahhütlü sözleşmelerde abone tarafından borcun hiç veya gereği gibi îfâ edilmemesi hâlinde, abonenin işletmeciye karşı yerine getirmeyi yüklendiği edime cezaî şart ya da cayma bedeli denilmektedir. Bu sebeple taahhüt süresi içerisinde aboneliğinizi sonlandırmak istemeniz, tarifenizi değiştirmek istemeniz, işletmeci değiştirmek istemeniz durumunda imza olunan taahhütname hükümleri çerçevesinde cezaî şart ya da cayma bedeli talep edilmesi söz konusu olabilecektir" ifadeleri yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Varank: Zeytinburnu’nu ‘Akıllı Şehir’ haline getirmek için hep beraber gayret edeceğiz

Bakan Turhan açıkladı: 15 dakikada bir sefer

İstanbul Ekspresi... Banliyö hattının ilk gününde ilk seferde yolculuk yaptık

Karmaşık sistem depremi... Boeing’in 737 MAX uçaklarına hava sahaları kapatıldı, uçaklar hangara çekildi