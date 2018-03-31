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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

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Ekonomi
Ahmet CAN-TEKNOLOJİ
31.03.2018 - 21:28, Son Güncelleme:

Herkesi eğitecekler

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Herkesi eğitecekler

Teknoloji devleri yeni nesil tabletlerde eğitime destek sunuyor. Arttırılmış gerçeklik ve internet üzerinden bulut depolama gibi yeni teknolojilerin devreye girmesiyle eğitim alanında tabletlerin rolü artıyor. Apple ve Google’ın geçen hafta tanıttığı yeni tablet modelleri bu değişimi bir kez daha kanıtladı.

HER alanda dijital dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. Bu alanlardan biri de eğitim. Taşınabilirlik, şarj süresi ve üretkenlik konusunda bilgisayarların önüne geçen tablet bilgisayarlar, eğitim alanındaki en önemli çözümlerden birini sunuyor. Yeni nesil teknolojilerin tablet bilgisayarlara gelmesi ise bu cihazların eğitimdeki rolünü arttıyor. Bu noktada iki teknoloji devi yeni tablet modellerini eğitim odağına alarak geliştirmeye başladı. Apple ve Google, geçen hafta tanıttıkları yeni modellerle tablette odaklarına eğitimi aldıklarını gösterdi. Öğrencilerin ve öğretmenlerin üretkenliklerini arttırmaya yönelik yeni teknolojileri sunan modeller, eğitime farklı bir bakış açısı getiriyor.

Bu teknolojilerin başında internet üzerinden sunulan yani bulut servisleri var. Bu sayede öğretmenlerle öğrencilerin iletişimi daha pratik hale geliyor. Öğretmenler, artık ders içeriklerini ve ödevlerini bulut servisleri üzerinden paylaşıyor. Öğrenciler de ödevlerini hızlı bir şekilde tabletlerdeki yazı, video, fotoğraf düzenleme araçlarıyla oluşturabiliyor. Eğitim alanına giren yeni bir teknoloji de arttırılmış gerçeklik (augmented reality - AR). Bu sayede kameralar ve sensörlerle mekanlarda ölçümlemeler yapılarak, eğitim amaçlı kullanılıyor. Örneğin; bir insan vücudu çalışma masası üzerinde sanal olarak incelenebiliyor. Kısacası eğitimde yeni bir dönemim kapıları aralandı. Biz de Apple ve Google başlattığı bu atağı masaya yatırdık.

ARTIK KALEMLE KULLANILIYOR

APPLE, geçen hafta düzenlediği etkinlikle tablet modeli iPad’i eğitim odaklı bir noktaya getirdi. 9.7 inçlik ekran sahip olan yeni model, Apple’ın dijital kalemi Apple Pencil ile kullanılabilmeye başlandı. Bu yenilikle öğrencilerin yaratıcılıklarını destelemek için ‘Everyone Can Create’ adındaki programı duyuran Apple, bu program kapsamında öğrencilerin ve öğretmenlerin dersleri daha fazla dijital platformlara taşımasını amaçlıyor. Çeşitli ücretsiz öğrenim kaynakları ve öğretim kılavuzlarından oluşan programda, öğretmenlerin İngilizce, matematik, fen ve tarih gibi derslere yaratıcılık ve yeni iletişim becerileri katmaları sağlanıyor. Öğretmen ve öğrencilere kılavuzları, dersler, fikirler ve örnekler sunuluyor. Ayrıca ‘Okul’ uygulamasını da tanıtan Apple, öğretmenlerin ödev hazırlamalarına ve öğrencilerin ilerlemelerini görmelerini sağlıyor. Apple, öğrencilerin ve öğrentmenlerin yeni iPad modellerine daha kolay ulaşabilmesi için yeni iPad modelini indirimli satış fiyatlarıyla sunuyor. Buna ek olarak öğrenci ve öğretmenlere 200 GB’lık iCloud alanı da ücretsiz olarak sunuluyor. 1.699 TL

‘CHROME’LU İLK TABLET MODELİ

Google eğitim odaklı alanda kendi işletim sistemi ‘Chrome’ ile yer alıyor. Daha önce Chrome işletim sistemli dizüstü bilgisayar modellerini üretici markalarla geliştiren Google, dünyada ve Türkiye’deki bazı üniversitelerde eğitim alanına giriş yapmıştı. Şimdi ise ilk Chrome işletim sistemli ilk bilgisayar modeline imza attı. Tamamen eğitim odaklı olan ‘Chromebook Tab 10’, Acer ile geliştirildi. 9.7 inçlik ekrana sahip olan modelde, tüm içerikler Google internet üzerinden sunduğu eğitim odaklı platform olan Google for Education’da sunuluyor. Bu sistemde, sınıfta  ortak çalışmaya yönelik ücretsiz servisler yer alıyor. Öğrenciler ders içeriklerine ve ödevlerine birkaç tıklamayla  ulaşabiliyor. Öğretmenler için ise tamamen internet üzerinden  oluşturuşan dijital sınıflar var. 329 dolar

OYUN DÜNYASI

İKİ KİŞİLİK HEYECAN

HAPİSHANEDEN kaçmaya çalışan iki mahkûmun canlandırıldığı ‘A Way Out’, sürpriz ve duygusal bir macera sunuyor. İki oyuncuyla oynanabilen oyunda, arkadaşınız yanınızdaki koltukta veya online olarak size eşlik edebiliyor. 180 TL

HAFTANIN TRENDİ

ÜTÜ DERDİNE SON

SINGER, SteamWorksTM Classic Buharlı Düzleştiricisi, ütü derdine çözüm sunuyor. Buharlı ütü kategorisinde yer alan ürün askılı tasarıma sahip. Ürün, hem giysi bakımı hem de hijyen sunuyor. 382 TL

UYGULAMA

BİTKİLERİ TANIYOR

GÖRÜNTÜ tanıma teknolojisiyle çalışan ‘PlantSnap’, hiç bilinmeyen bitkileri tanımanızı sağlıyor. Bu uygulamayı açarak, merak ettiğiniz bitkileri öğrenebilirsiniz. Uygulama App Store’da yer alıyor. 17.99 TL

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

KARIŞTIRMA YARIŞI

Bir mutfağın en önemli ürünlerinin başında mikserler geliyor. Özellikle hamur işi sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan modeller, hem teknoloji hem de tasarımla yenilendi. Biz de bu hafta yeni nesil mikser modellerini bir araya getirdik.

Herkesi eğitecekler

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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