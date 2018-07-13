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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
13.07.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Herkes o ülkede çalışmak istiyor

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Herkes o ülkede çalışmak istiyor

Yaşam standartları dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, dünyada çalışma şartları en iyi olan ülke Kanada olarak belirlendi.

MEDYA takip ve raporlama ajansı PRNet, en iyi çalışma şartlarına sahip ülkeler araştırmasını inceledi. PRNet’in Biletall.com’un verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünya üzerinde çalışma şartı en iyi olan ülke Kanada olarak belirlendi. Yaşam standardının oldukça yüksek olduğu bilinen Kanada’nın finans ve ekonomi anlamında çalışmak isteyenlerin ilk tercihlerinde yer aldığı görüldü. Kanada’yı ikinci sıradan takip eden ülke ise Norveç olurken, ülkenin yıllık maaş ortalamasının 33 bin 492 dolar olduğu belirlendi. Bununla birlikte listenin üçüncü sırasına Amerika Birleşik Devletlerinin yerleştiği saptandı.

7 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE YOK

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Çalışma hayatıyla alakalı geçtiğimiz yıl medyaya 4 bin 982 haber yansırken, bu rakam 2018 yılı içerisinde 2 bin 269 olarak belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde ise; özellikle Türkiye’de çalışma saatleri ve düzensiz mesai uygulaması en çok konuşulanlar arasında başı çekti.

Raporda, 7 ülke yer alırken Türkiye’nin bu listede yer almadığı görüldü. Kanada’nın başı çektiği listede yer alan diğer ülkeler ise; Almanya, İsviçre, Brezilya ve Rusya olarak belirlendi. Listenin dördüncü sırasında yer alan Almanya’nın işsizlik oranı yüzde 5 olarak belirlenirken, onun bu listeye girmesinde büyük rol oynadığı anlaşıldı. Beşinci sırada yer alan İsviçre’de yıllık ortalama kazancın 188 bin 280 dolar olduğu gözlendi. Altıncı sıraya da Brezilya yerleşirken, listenin son sırasında Rusya’nın yer aldığı görüldü.


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