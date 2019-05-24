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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.05.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Herkes o bölgeyi seçti! Doluluk yüzde 100'ü buldu

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Herkes o bölgeyi seçti! Doluluk yüzde 100'ü buldu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, Güney Ege’ye olan rezervasyonlarda patlama yaşanıyor.

Ramazan Bayram’ı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Güney Ege’ye olan rezervasyonlarda patlama yaşanıyor. Bölgede bulunan birçok otel doldu. Sınırlı sayıda odanın kaldığı Güney Ege’de faaliyet gösteren turizmciler, tatil yapmayı planlayanlara acele etmeleri konusunda uyardı.

Bölgelerine yönelik ciddi bir talep artışı olduğunu belirten Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Genel Sekreteri Fahri Tan, “İç pazardan ve yurt dışından Bayram dönemine yönelik ciddi talepler geldi. Bayram dönemi genel olarak Akdeniz ve Ege’de çok talep gördü. Oteller bir çoğu ya doldu, ya da doluluğa yakın bir noktada. Bu dönemi spesifik olarak ele alırsak, durumlar iyi ve otellerimizin birçoğu dolu, birçoğu da dolmak üzere. Bayramda tatil planlayan yerli misafirlerimizin birçoğu erken davrandı. Çokta mantıklı hareket ettiler. Erken rezervasyon döneminde yüzde 30’lara varan indirimlerle tatil paketlerini satın aldılar. Son dakikaya kaldığınız zaman bu oranları bulma şansınız kalmıyor. Otellerin tamamı dolmadan, yerli misafirlerin karar vermesinde fayda var. Bayram tatilleri için çok daha geç kalmadan, fiyatlar yükselmeden rezervasyonlarını yaptırmalarında yarar görüyoruz.” dedi.

“OTELİMİZDE DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ”

Bölgedeki bir otelin genel müdürü Galip Avşar ise, Ramazan Bayramı tatil döneminde doluluk oranlarının yüzde yüz olduğunu belirtti. Tatil planı yapanların elini çabuk tutması önerisinde bulunan Avşar, “Şuanda otelimizde doluluk yüzde yüz. Talepler daha da devam ediyor. Talepleri karşılayamıyoruz. Gelen talepleri çevredeki otellere yönlendiriyoruz. Marmaris için boş odalar çok sınırlı. Biran önce yerli misafirlerin rezervasyonlarını yapmalarını tavsiye ederim” dedi.

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