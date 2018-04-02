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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.04.2018 - 21:59, Son Güncelleme:

Herkes Bugatti diyor ama... Lada Questa şaşırttı

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Herkes Bugatti diyor ama... Lada Questa şaşırttı

Rus tasarımcı Vyaçeslav Aleksandrov, yeni süperspor otomobil Lada Questa’nın görsellerini sundu.

Yeni arabanın tasarımında Lada Xray ve Lada Vesta modellerinin hatları temel alındı, yani Rus otomotiv şirketi AvtoVAZ'ın kurumsal tasarımının X şeklindeki özellikleri gözlendi. Yeni tasarımı gören araba severler, tasarımcının Lada modelleri ile Bugatti süperspor otomobilinin melezini yaptığı yorumunda bulundu.

Tasarımcı Aleksandrov, Sputnik'e açıklamasında, 3d modelleme programınlarının yaygın hale gelmeye başladığı 2002'den beri otomobil tasarımıyla uğraştığını belirterek, "Aslında otomobil tasarımı benim bir hobbim. Gerçi birkaç sipariş de aldığım oldu. Gerçek mesleğim ne 2d ne de 3d grafikle ilgili, tamamen farklı alanda çalışıyorum" dedi.

Herkes Bugatti diyor ama... Lada Questa şaşırttı

'BUGATTİ'NİN TASARIMINA SOĞUK YAKLAŞIYORUM'

Yerel oto sanayini gerekene düzeye çıkarma isteğinin, Lada için çizdiği tasarımda kendine ilham olduğunu dile getiren Aleksandrov, Lada Questa'nın Bugatti modelleriyle karşılaştırılıyor olmasını da şu sözlerle değerlendirdi: "Benzerlik tamamen tesadüf, çünkü Bugatti'nin tasarımına karşı soğuk yaklaşıyorum." Projelerinin hayata geçirilme olasılığını da değerlendiren Rus tasarımcı, "Projelerin hayata geçirilebilir. Gerçi bunun için tasarımları daha üretime uygun hale getirmek gerekecek" dedi. (Sputnik)

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