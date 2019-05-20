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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
20.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Herkes Bitcoin'i arıyor

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Herkes Bitcoin'i arıyor

Bitcoin, Google aramalarında son 13 ayın zirvesine yerleşti.

Bitcoin kelimesi Google aramalarında son 13 ayın en yüksek düzeyine tırmandı. Google Trends verilerine göre Bitcoin kelimesinin dünyanın en büyük arama motoru Google’da aranma oranı 1 Nisan 2018'de ulaştığı düzeyi 19 Mayıs 2019’da geride bıraktı.

Dijital ekonomi uzmanı Erkan Öz, Google aramalarının artması ya da azalmasının Bitcoin fiyatını etkileyen en önemli öncü göstergeler arasında düşünüldüğünü ifade etti.

Bitcoin fiyatı Aralık 2018'de 3150 dolar ile dip yaptıktan sonra geçen hafta 8000 doların üzerine sıçramıştı. 17 Mayısta 7000 dolarlara kadar gerileyen Bitcoin şu sıralarda 7897 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Erkan Öz, son yaşanan fiyat hareketleri arkasında esasen New York'ta düzenlenen Consensus Konferansı olduğunu düşündüğünü anlattı ve ekledi:

"Geçmiş yıllarda Bitcoin fiyatının New York'ta düzenlenen Blockchain Haftası ve Consensus Kripto Para Konferansına doğru yaklaşılırken ve bu etkinlikler sırasında yükseldiğini ve etkinliklerin bitişinin ardından düştüğünü gözlemlemiştik. Bu yıl da aynı durum gerçekleşti."

Google aramalarının artmasının Bitcoin fiyatını yükselten bir başka etken olabileceğini de aktaran Erkan Öz, "Yalnız bu çift taraflı da işleyebilen bir ilişki, Fiyatın hızlı artışı aramaların yükselmesini de tetikleyebiliyor" diye konuştu.

Öz, Bitcoin fiyatının sene başından beri yükselmesinin bir başka önemli nedeninin de kurumsal yatırımcıların gittikçe artan ilgisi olduğunu sözlerine ekledi

Crypto Currency News haber sitesi ise Google'da Bitcoin aramalarının yükselmesinin ana sebebi olarak Amerikanın en büyük televizyon kanallarından CBS’te yayınlanan "60 Minutes" programının son bölümünde kripto paralara ve Bitcoin'e odaklanmasını gösterdi. Program yaklaşık 7.9 milyon kişi tarafından seyredildi.

Google Trends verilerine göre ise dünyada Bitcoin kelimesinin aranma oranları en çok Güney Afrika, Hollanda, Slovenya, Avusturya ve Nijerya gibi ülkelerde yükseldi.

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