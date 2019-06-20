Her yerde güvenlik!

BİR otele gittiniz. Odanızda önemli eşyaları bıraktınız. Ne kadar güvenliği yüksek olan bir otelde kalsanız da ister istemez aklınız değerli eşyalarınızda kalabilir. Ya da çantanızı sahilde bıraktınız ve denize girdiniz. Yine akıllar çantada. Kamp çadırı ve pansiyon odası gibi pek çok örneği de sayabiliriz. Kısacası sorun taşınabilir bir alarm sistemi. Bu sorunu iki mühendis arkadaş olan Serdar Serttop ve Noyan Berker çözmek için ‘Smart Mimic’ adında bir cihaza imza attı. Avuç içine sığıyor. Gittiğiniz yere götürüyorsunuz ve uygun bir yere bırakıyorsunuz. Sonrasında ise o alanda bir alarm sisteminiz oluyor. Kabloya ihtiyacı yok. Şarjı da 3 ay gidiyor. Kısacası güvenlik konusunda iddialı bir çözüm. Dünyada da ses getirmeye başladığını da belirtelim.

SÜREKLİ BAĞLI

Biz de Smart Mimic’in nasıl çalıştığını ve kullanıcıların nasıl bir problemini çözdüğünü startup’ın kurucu ortağı Serdar Serttop ile konuştuk. Smart Mimic’in dünyanın ilk taşınabilir güvenlik sistemi olduğuna dikkat çeken Serttop, geliştirdikleri çözümü şu şekilde anlattı: “Ev alarm sistemi gibi düşünün; alarmı, sensörleri var. Sürekli internete bağlı… ama bir merkez (hub) gerektirmiyor, tek başına 3 ay çalışabiliyor ve seyahatlerinizde yanınıza alarak, Airbnb evinizi, otel odanıza hatta kamp alanınıza güvenlik sisteminizi götürebiliyorsunuz. Mimic’in içerisinde bir çok sensor var. Sıcaklık değişimlerini, çevredeki canlı haraketini, pozisyon değişimini ve titreşimi algılayabiliyor. Tek yapmanız gerek telefon uygulamasından Mimic’i programlamak. Bunlara ‘skill’ diyoruz. Mimic’in içerisinde onlarca güvenlik yeteceği var. İçerisine gömülü SIM kart olan Mimic size her yerden bildirim gönderebiliyor ve GPS ile takip imkanı sunuyor.”

14 BİN ADET SATTI

Kullanıcıların dışarıda güvenlik endişeleri geçirmeden gezebilmelerini istediklerini belirten Serttop, “Mimic tehlike sezdiğinde sadece alarmını çalmak ve size bildirim göndermek yerine, son kullanıcıya konuma özel güvenlik çağırma hizmeti de verebilecek. Sadece güvenlik cihazı yapan bir firma değil ‘end to end’ güvenlik hizmeti veren bir güvenlik platformu haline gelmek istiyoruz” dedi. Şu ana kadar 14 bin adet cihaz üretip tüketicilere ulaştırdıklarını ifade eden Serttop, “İTÜ Çekirdek Big Bang’ten sonra ilk 100 bin TL yatırımımızı aldık. Üç ayda nakit pozitif olduk. Kısa süre içerisinde 400 bin TL ciro yaptık sonrasında yeni ürünümüz olan ‘Mimic GO’nun ilk hazırlıklarına başladık. Bu süreçte Starcamp programı ile San Francisco’da ofisimizi açtık. En başından beri olan hayalimiz, Mimic’i dünya genelinde duyurabilmekti. İlk adımını atmıştık. Amerika’da kısa bir süre içerisinde 500 bin dolar yatırım topladık. Apple’dan, Google’dan yatırımcılar ve danışmanlar edindik. Onların tecrübeleri büyüme hızımızı daha da arttırdı. Amazon Launchpad, Amazon BrandVentures programlarına seçildik. Şu anda Indiegogo’dan yeni ürünümüzü tanıtıyoruz. Kısa bir süre içerisinde 70 bin dolarlık bir fon topladık. Şu anda toplamda 12 kişiyiz. Türkiye de 3 kişi Amerika’da 8 Avrupa’da da 1 kişi Mimic’i dünyaya tanıtmak için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

LİSEDEN ARKADAŞLAR

BURSA’da liseye başladığının ilk gününde Smart Mimic’in diğer kurucu ortağı Noyan Berker ile tanıştığını anlatan Serttop, “Daha lise de Noyan’la bir şeyler üretme hevesine girmiştik ikimizde. Üniversite yollarımızı ayırsa da yine de her gün konuşup planlar yapıyorduk. Üniversitenin ilk yılında Ardiuno ile tanıştık ve hayatımızı değiştirdi. Artık projeler yaparak para bile kazanmaya başlamıştık. Her şeyi Noyan’ın evinde yerde, küçük bir masada yapıyorduk. Her geçen sene yaptığımız projeler bir öncekine göre daha karışık oluyordu. En son projemiz ise Smart Mimic. Ama bu sefer başka bir firma için değil, kendimiz için geliştirmeye çalıştığımız bir fikirdi. Bu süreçte bir çok şey tecrübe ettik. Üniversitenin son yılında İstanbul’da beraber Proje Mühendisi olarak işe başladık. İş saatleri dışında bir yandan da Smart Mimic üzerine çalışıyorduk. Daha sonra İTÜ Çekirdek seçmelerine katıldık ve Smart Mimic’i hayata geçirdik” diye konuştu.

DÜNYADA İLGİ GÖRÜYOR

SMART Mimic, geçen ay dünyanın en büyük bağış platformu Indiegogo’da ‘Mimic Go’ için bağış toplamaya başladı. 30 bin dolar hedef koyan Smart Mimic, kısa zamanda hedefi tamamladı. Hatta üzerine çıktı. Yaklaşık 80 bin dolar bağış toplayan startup, yakında bu ürünü de satışa çıkaracak. Mimic Go, eSIM ile çalışan biz cihaz. Bu sayede takip özelliğine de kavuşan yeni model, hafifliği ve suya dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.