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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
21.10.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Her şirkete bir gümrük

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Her şirkete bir gümrük

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 5 milyon dolar ve üzerinde ihracat yapanlara ‘yerinde gümrük’ kolaylığı sağladıklarını belirterek, “Bu uygulama ile firmalar adeta bir gümrük idaresi gibi işlemlerini kendi tesislerinde tamamlayabilecek. Mobil ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat çalışan gümrük idarelerine dönüşecek firmalarımız adına özel tipte mühürler de düzenlenecek” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 100 Gün İcraat Programı içinde de yer alan ve ihracatçılara sundukları yeni bir hizmet olan “İhracatta Yerinde Gümrükleme’’ uygulaması ile firmaların adeta bir gümrük idaresi gibi işlemlerini kendi tesislerinden tamamlayabileceğini belirterek, “Yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulama, hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçılarımızın rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı sağlayacak” dedi. Pekcan, AA muhabirine, Bakanlık olarak Türkiye’yi ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı ülkelerin arasında konumlandırmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, bu çalışmalar kapsamında sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği içinde kapsayıcı çözümleri kamuoyunun hizmetine sunduklarını söyledi. Pekcan, ihracat eşyasının gümrük idaresine sunulması nedeniyle yaşanan zaman kaybı ile maliyetleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uygulamanın hız ve kolaylık sağlayarak ihracatçıların rekabet güçlerinin ve ihracat potansiyellerinin artmasına katkı verdiğini vurguladı. 

Ticaret Bakanlığının bu uygulamasının sadece firmaların işlerini kolaylaştırmakla kalmadığını aynı zamanda gümrüklerdeki iş yoğunluğunun da önüne geçerek riski yüksek firmaların daha detaylı incelenebilmesini sağladığını vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: “İhracatta Yerinde Gümrükleme uygulamasında firmalarımızın tesisleri, mobil ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat çalışan gümrük idarelerine dönüşecek. Firmalarımız kendi adlarına düzenlenen özel tipte mühürlerle gümrük mührüne ihtiyaç duymadan gümrük işlemlerini kendi tesislerinde tamamlayabilecek. AB üyesi ülkelerdeki en iyi uygulamalardan faydalanılarak başlatılan uygulama kapsamında, gümrük beyannamesi firma tesisinde verilecek. Gümrük Sistemi üzerinden yapılan merkezi risk analizi ile yerel düzeyde yapılan risk analizleri sonrasında ihracat eşyasının incelenmesini gerektirir bir durum bulunması halinde, mobil gümrük ekiplerince firma tesisine gidilerek yerinde inceleme yapılacak.”

11 ŞİRKET KULLANIYOR, 18’İ İZİNLERİNİ ALDI

‘İHRACATTA Yerinde Gümrükleme’ uygulamasını hali hazırda 11 firmanın aktif olarak kullandığına dikkati çeken Pekcan, 18 firmanın ise ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip bulunduğunu söyledi. Pekcan, “Her Tesis Bir Gümrük’ anlayışıyla önümüzdeki dönemde de hız kesmeden diğer firmalarımızı da bu sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımız olarak dış ticarette devrim niteliğindeki bu uygulamayı ‘100 Günlük İcraat Programı’ kapsamında yakın zamanda yaygınlaştırarak ülkemizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

UYGULAMANIN SINIRI 5 MİLYON DOLAR

YILLIK 5 milyon dolar tutarında ihracat yapan ve yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmaların bu uygulamadan faydalanmak için başvuruda bulunabileceğine dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti: “Koşulları sağlayan ihracatçılarımız adına sistemde gerekli tanımlamaları yapacağız ve firma ihracat yaparken isterse bu yetkisini kullanabilecek. İhracat eşyasını taşıyan araçlar firmalar tarafından mühürlenerek eşyanın ihracat işlemleri firmanın kendi tesislerinde tamamlanacak. Böylelikle ihracatçılarımızın eşyasının iç gümrük idaresine gitmesine gerek kalmayacak.”

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