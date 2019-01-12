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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hülya GÜLER
12.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Her şeyin çaresi birlik ve beraberlik

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Her şeyin çaresi birlik ve beraberlik

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, seçim sürecinin getirdiği rekabet ortamı içinde, toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmemesinin önemine dikkat çekti.

31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından hızlıca reformlara odaklanılması gerektiğini kaydeden Bilecik, “Ülkemizin bugün yaşanan ekonomik zorlukların üstesinden gelecek kabiliyetinin olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin yakın tarihine bakıldığında, ekonominin atağa kalktığı her dönemin bir umut dalgasıyla başladığı görülür. Ekonomide yeniden canlanmanın başlaması için ülkemizde yeni bir umut rüzgârının estirilmesi gerekiyor. Unutmayalım ki Türkiye’nin her alanda kalkınmasının yolu, geleceğe umutla bakmaktan ve birlik ve beraberlikten geçer. Atatürk’ün dediği gibi birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener” dedi. Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu’nun (EAF) ‘2019 Yılında Türkiye Ekonomisi’ konferansında konuşan Bilecik şunları söyledi: “Küresel krizden bu yana yaşadığımız sıcak para dönemini kapatıp, yeni bir Türkiye hikayesi başlatmalıyız. Bu hikaye, Türkiye’nin demokratikleştiği, ekonomik potansiyelinin geliştiği, sosyal kalkınmanın sağlandığı bir dönüşümü anlatmalı. Ağustos ayında ekonomide yaşadığımız şokun etkilerini maalesef hala hissediyoruz. Ekonomimiz küçülüyor ve bu noktaya nasıl geldiğimiz kadar, büyümeye nasıl geri döneceğimizi de tartışmamız ve yeni büyüme hikâyesini tasarlamamız gerekiyor.”

GÜÇLÜ ADIMLAR

Bilecik, güçlü bir Türkiye ekonomisi için atılacak adımları şöyle sıraladı:

Ekonomide öngörülebilirliğin sağlanması için güçlü kurumlar ve kural temelli politika yapımı,

Serbest piyasa ekonomisi ilkelerinden taviz verilmemesi,

Yapısal reformlar ile ekonomimizin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması,

Yatırım ortamının iyileştirilmesi için hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi,

AB ile ilişkilerin güçlenmesi ve Gümrük Birliği modernizasyonu için gerekli adımların atılması.

Konferans kapsamında gerçekleşen panelde Uğur Gürses, Zümrüt İmamoğlu, Mahfi Eğilmez, Selva Demiralp ve Cevdet Akçay konuşmacı olarak katıldı.

Her şeyin çaresi birlik ve beraberlik

REFAH PLATFORMUNUN BAŞINA BOYNER GELDİ

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), dünyanın ilk özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş düşünce ve uygulama platformunu (Think Do Tank) kurdu. Bu yeni platform ile iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma ve refaha katkısının artırılması hedefleniyor. ‘Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’ adıyla faaliyet gösterecek platformun kurucu başkanlığını TÜSİAD’ın eski başkanlarından Ümit Boyner üstlendi. Boyner, “Küresel hedeflerin belki de önemli unsuru, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği mottosundan hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini ön plana çıkarması. Hükümetler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademi başta olmak üzere tüm paydaşları kapsayıcı bir şekilde süreçlere dahil edebilirsek, evet, başarabiliriz” dedi.

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