Her şey dahil Palace

YAKLAŞIK 1.4 milyar dolar yatırımla Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından Antalya Kundu’da açılan ve borçları nedeniyle icralık olan Mardan Palace, geçtiğimiz dönemde Titanic grubu tarafından kiralanmıştı. Nisan ayında Titanic Mardan Palace ismiyle yeniden hizmete giren otel ile ilgili son gelişmeleri Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün’le konuştuk. Halk Bankası’ndan kiraladıkları otel için yıllık 8-10 milyon Euro arasında kira ödeyeceklerini ve 10 yıllık bir anlaşmaları olduğunu hatırlatan Aygün, kiraladıklarından bu yana otele 25 milyon Euro’luk yatırım yaptıklarını söyledi.

DUBAİ’DEN ÖZEL KUM

Mardan’ın açıldığından bu yana bir yılda kazanamadığı parayı kira olarak ödemeyi taahhüt ettiklerinin altını çizen Aygün, otelde yaptıkları değişiklikler hakkında bilgi verdi. Grup olarak bu tesis nasıl Türk turizmine yeninden kazandırırız diye harekete ettiklerini kaydeden Aygün, “Tesisin açılışı çok muhteşemdi. Dünya çapında yıldızlar otele geldi. Tesis ilk açıldığında acentelerle dahi çalışmıyordu. Konsepti de her şey dahil deği, oda-kahvaltıydı. Ancak biz ‘Palace’ olarak inşa edilen oteli, resort ve ‘her şey dahil olarak’ konumlandırdık. Dünya ve Türkiye’den birçok acente ile çalışmaya başladık. Oteli aile ve çocuk oteline dönüştürdük. İskelesinden odalarına kadar büyük bir yenileme yaptık. Sahiline Dubai’den özel kum getirdik. Yeni restoranlar, çocuk kulübü, pastane gibi eklemelerimiz oldu. Altyapıyı komple yeniledik. 48 villayı otelden bağımsız çalışır hale getirdik. Havuzlarını büyüttük. Kısacası her şeyi elden geçirdik. Biz bu yaptıklarımızla ‘palace’ ve ‘resort’ konseptlerini bir araya getirdik” diye konuştu.

YATIRIMIN DÖNÜŞÜ YOK

Dünyada böyle bir otelin olmadığını belirten Aygün, “Bu oteli ülkemize kazandıranlara teşekkür etmeliyiz. Çünkü, bu tarz bu otel Akdeniz’de 1.4 milyar dolar gibi bir yatırımla yaparsanız, para kazanamazsınız. Senede 60 milyon dolar kazansa, 25 yılda kendini anca amorti eder. Akdeniz çanağında bir yılda böyle bir para kazanma ihtimali de yok. ‘Bir yerde benim param var, zevkime göre otel yapacağım’ mantığıyla ancak böyle bir otel inşa edilebilir. Bu otelin ülkemizde olması ise bizim için büyük bir kazanç” ifadelerini kullandı.

MARDAN’DA HİNT DÜĞÜNÜ HAZIRLIĞI

- MEHMET Aygün ile Mardan Palace’ta bir araya geldiğimiz gün, oteli ziyaret eden isimler arasında Türkiye’ye Hint düğünlerini getiren isimler arasında yer alan Wizcraft’ın kurucusu ve ortağı Sabbas Joseph, de oteldeydi. Kendisiyle

kısa bir sohbet imkanı bulduğumuz Joseph, Hürriyet’e şunları söyledi: “Daha önce Antalya’ya geldiğimde Mardan hep kapalıydı ve çok merak ediyordum. Şimdi ise hayalimdekinden çok daha fazlasıyla karşılaştım. Bu tip bir otelle Hindistan düğün ve organizasyonları bir üst seviyeye çıkar. Bu yıl da Hint düğünleri kasım ayında itibaren başlayacak. Bu düğünler için Mardan Palace önemli bir yer tutacak.”

ÖDEYECEĞİMİZ KİRAYI MARDAN HİÇ KAZANMADI

- HALK Bankası’na yıllık ödeyecekleri kira bedelini, Mardan’ın açıldığından bu yana bir yılda kazanamadığını ifade eden Mehmet Aygün, “Biz kendimize ve otele güveniyoruz. Mardan’da 1400 kişi çalışıyor. Misafir başına 1.2 personel düşüyor. Mardan bu yıldan itibaren yüksek sezonda tamamen dolu. Müthiş talep var. Hala dünyanın bir çok yerinden acenteleri ağırlamaya devam ediyoruz. Otelimizle ilgili onlardan çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Daha çok Rusya, BDT ülkeleri ve Arap ülkelerinden yoğun talep var. Bunların dışında birçok milletten akış var. Titanic markamızın en pahalı ve en lüks oteli olarak konumlandırdık” dedi.



Antalya’da 600 odalı bir oteli inşaatlarının da devam ettiğini söyleyen Aygün, yeni otellerinin 2020’de hizmete gireceğini kaydetti. Aygün, bir otel inşaatının da Almanya’da devam ettiğini belirtti.