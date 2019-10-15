Her sendikaya bir kadın yönetici

İŞVERENLER ve işçiler, kamunun da desteğiyle toplumsal konularda seferberlik başlatıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğinde Türk-İş, DİSK, Hak-İş’e bağlı tüm sendikalar ve Çalışma Bakanlığı’nın katılımıyla yapılan Ortak Paylaşım Forumu’nda alınan kararlara göre, sadece bir yıl içinde 2 milyon fidan dikilecek, 5 yılda 10 milyon fidana ulaşılacak. Bir yıl içinde 10 bin engelliye mesleki eğitim verilecek, her sendikada en az bir kadın yönetici dönemi başlayacak.

İZLEME SİSTEMİ

Toplam 400 kişinin katıldığı Ortak Paylaşım Forumu’nun ilkinde, kadın, engelli çocuk, çevre ve yaşlılarla ilgili olarak işçi ve işverenlerin atacağı adımlar oylamayla seçildi. Öneriler 15 maddeye indirilirken, bunlardan 5’i üzerinde uzlaşma sağlandı. Kararları değerlendiren TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, “Sendikacılık kavramını genişletmek, sosyal konuları da dahil etmek istiyoruz. Biz burada çalışma hayatının aktörleri olarak bir araya gelip, çalışarak, bir mutabakata varabildiğimiz gösterdik. Bir yerden başladık ve bunun devamı gelecek. Bundan sonraki dönemde çok daha geniş bir perspektifte sendikacılık yapmak istiyoruz. Toplu sözleşme olmayan yerlerde de bu eylemler uygulamaya geçirilecek. Böylece kapsam genişleyecek. Toplu sözleşmeler zaten bu işin bir parçası” dedi. Uzlaşılan kararlar kapsamında işverenler olarak bir yıl içinde 2 milyon ağaç dikeceklerini söyleyen Akkol, “TİSK olarak bunu üstlendik. Online bir sistem de kuracağız ve aylık olarak bunu takip edeceğiz” diye konuştu.

% 75’İNDE KADIN YOK

2020 yılı sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitim de verileceğini belirten Akkol, “8 milyondan fazla engelli var ancak istihdamda olan kişi sayısı çok az. Sadece bir yıl içinde 10 bin kişiye ulaşılacak” ifadelerini kullandı. Konuşulan konular arasında sendikaların otellerinde turizm sezonları dışında engellilerin aileleriyle birlikte tatil yaptırılmasının da bulunduğunu belirten Akkol, “Bilabedel bir şekilde bunun yapılabileceğini gördük” dedi. Kadınlar başlığı altında da 2023 yılına kadar her sendikal yapıda bir kadın yönetici hedeflediklerini kaydeden Akkol, “Sendikal kurulların yüzde 75’inde hiç kadın yok. Bir kadına karşılık, 13 erkeğin düştüğü bir yapı var. Bu değişecek” mesajını verdi.

ALINAN KARARLAR

· Çevre: Üye sendikalara bağlı işyerlerinde çalışan sayısı kadar ağaç dikilmesi. (Her yıl 2 milyon ağaç, 5 yılda 10 milyon ağaç)

· Yaşlılar: Yaşlanmakta olan bireylere eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulması.

· Engelliler: 2020 sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitimler verilmesi.

· Kadınlar: 2023 yılına kadar konfederasyon/sendika yönetim kurullarından en alt işçi temsilciğine kadar tüm kurullarda en az 1 kadın üye bulunması.

· Çocuklar: Ebeveynlere Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi işbirliği ile madde bağımlılığı eğitimleri verilmesi.