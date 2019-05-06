Her keseye göre hibrit satıyor
Hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası Toyota, Türkiye’deki hibrit ürün gamını iki yeni modelle genişletti.
Toyota, lüks modeli Camry Hybrid ile SUV segmentinin yaratıcısı yeni RAV4 Hybrid’in Türkiye dinamik lansmanlarını Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirdi. Böylelikle yeni Corolla, C-HR, Auris, Auris Touring Sports ve Yaris’den sonra Türkiye’de hibrit teknolojisine sahip Toyota modeli sayısı 7’ye ulaştı. Yeni Camry Hybrid 479 bin TL, Yeni RAV4 Hybrid ise 336 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlar ile satışa sunuldu. Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, dizel yakıtlı otomobillere olan ilginin, Avrupa’da olduğu gibi, Türkiye’de de hızla azalacağını belirterek “Görüyoruz ki üretici firmalar dizel üretimini durduruyor. Müşteriler almak istese dahi, dizel ürün bulunmayacak” dedi.
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