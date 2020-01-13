Her kente ‘akıllı şehir’ stratejisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı kongre 15 Ocak’ta ATO Congresium’da yapılacak. Kongrede, Erdoğan’ın imzasıyla aralık ayında genelgesi yayımlanan Türkiye’nin 2020-2023 yıllarını kapsayacak ‘Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’ da tanıtılacak. Türkiye’de ilk kez yapılacak kongre ile ilgili TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hürriyet’e şu bilgileri verdi: “Kalkınma yerelde başlıyor. Teknolojiyi, özellikle metropollerin sorunlarının çözümünde kullanmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, akıllı şehirleri himayesine aldı. Bu kapsamda başlattığımız yarışmaya belediyelerden bizi 2023’e taşıyacak 280 fikir projesi geldi. Bunu 23’e indirdik. Onları ödüllendireceğiz. Bir yıl sonra bu fikirleri hayata geçiren belediyeler de ödüllendirilecek. Akıllı trafik, akıllı aydınlatma, akıllı güvenlik, akıllı eğitim gibi başlıklarda teknolojinin imkânları kullanılarak sorunlara çözüm üretmek amaçlanıyor. Dünyanın en iyi firmaları gelip Ankara’da sunumlar yapacak.”



