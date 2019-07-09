Her ‘haberin’ başı sağlık

TÜRKİYE’nin önde gelen gıda üreticilerinden Yıldız Holding’in kurucusu Ülker Ailesi’nin, toplum sağlığına katkıda bulunmak amacıyla kurduğu ve fonladığı Sabri Ülker Vakfı, sağlık ve beslenme konusunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için kolları sıvadı. Yerli ve yabancı birçok kurumla işbirlikleri geliştiren Sabri Ülker Vakfı, kurduğu Bilim Bunu Konuşuyor platformu ile belli bir erişimin üstüne çıkan ve toplum sağlığını tehdit eden yayınlara karşı kamuoyunu doğru bilgilendiriyor. Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, Vakfın uluslararası işbirlikleri kapsamında sağlık ve beslenme konusundaki içeriklerin doğruluğunu teyid etmek için İngiltere’de kurulan Science Media Center (Bilim Medya Merkezi) ile bir işbirliği gerçekleştirdiğini belirterek, “Bilim Medya Merkezi’nin çalışmaları İngiltere’de oldukça etkili oldu. Kısa süre içinde bu alanda referans bir kurum olmayı başardılar. Yakın zamanda Almanya, Fransa ve Yeni Zelanda’da benzer merkezler kuruldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu tarz kurumlara ihtiyaç var. Vakıf bünyesinde kurduğumuz Bilim Bunu Konuşuyor platformu ile kamuoyunu doğru bilgilendirmeye gayret ediyoruz. En büyük arzumuz sağlık ve beslenmede referans bir kurum olmak” dedi.

YANLIŞ BİLGİ İLE MÜCADELE

Vakfın bu çalışmaları kapsamında İsviçre’de gerçekleşen 11. Dünya Bilim Gazetecileri Konferansı’nda ‘Bilgi Kirliliği İle Nasıl Mücadele Etmeli?’ başlıklı oturuma ev sahipliği yapan Mutuş, panel sonrasında basın mensupları ile biraraya geldi. Kendisinin aynı zamanda Avrupa Gıda Enformasyonu Konseyi’nin de (The European Food Information Council-EUFIC) yönetiminde yer aldığını belirten Mutuş, şöyle konuştu: “Sosyal medya başta olmak üzere her türlü iletişim platformunda sağlık ve beslenme konusundaki paylaşımlar, en çok okunan, en çok sansasyonel ve yanlış bilgi içeren haberlerin başında geliyor. Biz, uluslararası işbirliklerimiz ve ‘bilim kurulu’muzun araştırmalarının yanı sıra medya mensuplarıyla yakın çalışarak doğru bilginin yayılmasına katkı sağlıyoruz. Özellikle sosyal medyada ve uydu kanallarındaki yayınlarda şok diyetler, sahte vitaminler gibi birçok konuda son derece tehlikeli olabilecek yanlış bilgiler paylaşılıyor. Sahte ürünler satılıyor. Biz bilim kurulumuz aracılığıyla belli bir erişimin üstündeki haber ve paylaşımlarda yer alan yanlış bilgileri tespit ediyoruz. Haberlere konu olan araştırmaların yeterliliğini değerlendirip, Bilim Bunu konuşuyor platformunda medya ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yanlış bilgi ile mücadelemiz henüz sınırlı boyutlarda olsa da uluslararası işbirliklerimizi güçlendirerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.”

10 BİN KİŞİLİK ÖĞRETMEN ORDUSU



BEGÜM Mutuş Vakfın çalışmalarını şöyle anlattı: “Çok güçlü bir bilim kurulumuz var. En büyük hedefimiz Vakfın bağımsız yönetilmesi. Bilim kurulunun yönlendirilmemesine çok önem veriyoruz. Amacımız sağlıklı beslenme konusunda bilimi destekleme, toplum sağlığına katkıda bulunmak. Vakıfta 6 kişiyiz. Küçük ama çok etkili bir ekip. Örneğin okullara yönelik ‘Yemekte Denge’ programımızda 10 bin öğretmenle çalışıyoruz. bugüne kadar 750 bin öğrenciye ulaştık. 10 bin kişilik dev bir öğretmen ordusuyla birebir iletişim içindeyiz.”