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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.06.2019 - 14:20, Son Güncelleme:

Her gün daha da kalabalıklaşıyor! Her ülkeden insan geliyor...

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Her gün daha da kalabalıklaşıyor! Her ülkeden insan geliyor...

BODER Genel Sekreteri Orhan Kavala, "İlçede İngiliz, Rus, Ukrayna, Almanya, Belçika ve Fransız uyruklu misafirler ağırlıkta. Geçen yıla göre turist sayıları daha iyi. Gelişmeler tamamen olumlu olarak devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'da, yerli ve yabancı turist sayısında yoğunluk yaşanıyor. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da bulunan İstanbullu seçmenin, seçim zamanında büyük bir bölümünün oy kullanmak için ilçeden ayrıldığını söyledi.

Her gün daha da kalabalıklaşıyor Her ülkeden insan geliyor...
Yapılan seçimin ardından yeniden geri dönüşlerin başladığını ifade eden Kavala, "İstanbul'dan her gün akın akın Bodrum'a insanlar gelmeye başladı" dedi. 
Her gün daha da kalabalıklaşıyor Her ülkeden insan geliyor...
Bodrum'da yabancı turist sayısında iyi bir artış gözlemlendiğini belirten Kavala, "İlçede İngiliz, Rus, Ukrayna, Almanya, Belçika ve Fransız uyruklu misafirler ağırlıkta. Diğer ülkelerden de var ancak sayısı en çok olan yabancı vatandaşlar bu ülkelerden. Geçen yıla göre turist sayıları daha iyi. Gelişmeler tamamen olumlu olarak devam ediyor" diye konuştu.
Her gün daha da kalabalıklaşıyor Her ülkeden insan geliyor...
Bodrum'un diğer turizm yörelerinden bir çok farkı bulunduğuna dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu:
"Bodrum'un yapısal farklılıkları vardır, yolları açısından farklılıkları vardır, insan yapısı anlamında farklılıkları vardır. Şu anda ilçeye gelen yabancıların çoğunun 30-40 yıl önce de geldikleri ve halen gelmeye devam ettikleri görülmektedir. 
Her gün daha da kalabalıklaşıyor Her ülkeden insan geliyor...
Gelenler, Bodrum'da eğlenceyi de dinlenceyi de yaşayabilmektedir. Tamamen özgürdür ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaktadır. Güvenlik açısından da bir sıkıntı yoktur. Turistler Bodrum'da şehir havasında değil, bir kasaba havasında tatil yapmaktadır. Dikine yapılaşma yoktur. İnşallah bundan sonra da olmayacaktır." 
Her gün daha da kalabalıklaşıyor Her ülkeden insan geliyor...

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